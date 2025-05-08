російський дрон, що пошкодив саркофаг ЧАЕС у лютому, завдав шкоди на десятки мільйонів євро — Finance.ua
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російський дрон, що пошкодив саркофаг ЧАЕС у лютому, завдав шкоди на десятки мільйонів євро

Казна та Політика
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російський дрон, що пошкодив саркофаг ЧАЕС у лютому, завдав шкоди на десятки мільйонів євро
російський дрон, що пошкодив саркофаг ЧАЕС у лютому, завдав шкоди на десятки мільйонів євро
російський БПЛА, який у лютому вразив саркофаг Чорнобильської АЕС, порушив його цілісність й завдав довготермінової шкоди на десятки мільйонів євро.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише the Guardian.
«За попередніми оцінками експертів та інженерів, російський дрон „Шахед“, ціною близько 75 тисяч фунтів, завдав Чорнобильській АЕС шкоди на десятки мільйонів» — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що удар дроном стався рано вранці 14 лютого цього року. «Удар, причиною якого швидко визначили дрон, що летів низько, аби уникнути виявлення радарами, пробив отвір площею 15 м кв у зовнішній стінці саркофага. Він також спричинив особливо руйнівну й складну пожежу у внутрішній обшивці структури, на гасіння якої знадобилося два тижні», — стверджує the Guardian.
Видання додає, що цей інцидент не спричинив негайної радіаційної загрози, але «завдав суттєвих пошкоджень збудованому у 2017 році саркофагу ціною 1,5 млрд євро».
Хоча детального проєкту ще не розроблено, на повне відновлення цілісності саркофага знадобляться місяці, якщо не роки.
Експерти попереджають, що пошкоджений саркофаг, який мав простояти 100 років, тепер значно більш вразливий до іржі, оскільки втратив герметичність. Окрім цього, у процесі гасіння в ньому було просвердлено близько 200 отворів.
Витрати на негайний ремонт саркофага покриватиме Європейський банк реконструкції та розвитку, який має на ці цілі 25 млн євро. Однак, за словами представників банку, «набагато більше фінансування» необхідне для розв’язання довготривалих проблем, створених російським ударом.
За матеріалами:
Укрінформ
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