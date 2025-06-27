Україна отримає 42,5 млн євро на відновлення арки ЧАЕС — Finance.ua
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Україна отримає 42,5 млн євро на відновлення арки ЧАЕС

Казна та Політика
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Україна отримає 42,5 млн євро на відновлення арки ЧАЕС
Україна отримає 42,5 млн євро на відновлення арки ЧАЕС
Франція, Велика Британія та Європейська комісія оголосили про спрямування 42,5 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту (Арки НБК) на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляє міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
За її словами, про додаткові донорські внески було оголошено 25 червня під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, яке відбулося у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Лондоні.
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Свої внески оголосили:
  • Франція — €10,6 млн;
  • Велика Британія — €6,9 млн;
  • Європейська комісія — €25 млн.
Окрім того, у межах Грантової угоди № 5 буде виділено ще 5 млн євро на аналіз пошкоджень Арки, а також розробку та реалізацію заходів із тимчасового ремонту конструкції.
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На зустрічі обговорювали плани з ремонту та повного відновлення функціональності об’єкта. За словами Гринчук, міжнародні партнери визнають прогрес України в проведенні обстежень та підготовчих робіт, проте наголошують, що обсяг ресурсів, необхідних для повноцінного відновлення, може перевищити поточні можливості Рахунку.
Міністерка нагадала, що в березні 2024 року вже було спрямовано 400 000 євро з адміністративного бюджету Рахунку на дослідження пошкоджень НБК.
За матеріалами:
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