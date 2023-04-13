Мінінфраструктури назвало пріоритети майбутньої відбудови України — Finance.ua

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Мінінфраструктури назвало пріоритети майбутньої відбудови України

Казна та Політика
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Мінінфраструктури назвало пріоритети майбутньої відбудови України
Мінінфраструктури назвало пріоритети майбутньої відбудови України
В Україні насамперед втілюватимуться проєкти, які забезпечать базові потреби українців.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков на зустрічі з представниками Координаційної платформи донорів для відновлення України, пише пресслужба Мінінфраструктури.
З-поміж пріоритетів відновлення Мінінфраструктури назвало:
  • ремонт і будівництво житла;
  • відновлення енергетичної інфраструктури, розвиток проєктів малої генерації та захист наявної енергомережі;
  • відбудова соціальної інфраструктури (школи, дитячі садочки, лікарні тощо);
  • відновлення мостів, доріг, залізничних колій і розвиток прикордонної інфраструктури.
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На думку Мінінфраструктури, ключова ціль відбудови на 2023 рік — створення умов для повернення українців у свої домівки. Для цього в міністерстві разом із донорами планують використовувати 3-ступеневий підхід:
  • відновлення критичної інфраструктури, необхідної для життя (системи водо-, тепло- та електропостачання);
  • стабілізаційні заходи, зокрема, будівництво житла та залучення до цього людей, які втратили роботу;
  • реалізація проєктів розвитку, направлених на відродження економічної активності у звільнених громадах.
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«Проєкти, які обговорювалися, дадуть змогу проводити відбудову вже цього року. Насамперед для надання громадянам доступу до базових послуг, які забезпечують життєдіяльність. Уже зараз ми створюємо умови, які допоможуть нам повертати українців додому. Ми вдячні партнерам за допомогу та глибоку залученість у всі процеси відбудови, що відбувається не лише на будівельних майданчиках, але й у наших інституціях і реформах», — прокоментував Олександр Кубраков, віцепрем’єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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