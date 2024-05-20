Стефанішина допускає продовження режиму «торговельного безвізу» на 2025−2026 роки — Finance.ua

Стефанішина допускає продовження режиму «торговельного безвізу» на 2025−2026 роки Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Стефанішина допускає продовження режиму «торговельного безвізу» на 2025−2026 роки

Поточний ліберальний режим торгівлі Європейського Союзу з Україною з урахуванням автономних торговельних заходів (ATЗ), найімовірніше, буде продовжено у 2025−2026 роках, хоча Київ ставить перед собою завдання якнайшвидше закріпити ці умови безмитної торгівлі в Угоді про асоціацію.

Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Домовленість така, що за цей рік ми інтегруємо ці умови безмитної торгівлі в Угоду про асоціацію. Ми над цим працюємо. Але, чесно кажучи, я маю відчуття, що може бути продовжене рішення (про ATЗ. — Ред.) у 2025−2026 роках», — сказала вона на організованій Київським міжнародним економічним форумом (КМЕФ, KIEF) дискусії в Києві.

Щодо бачення, якою має бути оптимальна торговельна рамка з Європою, віцепрем'єр зазначила, що це «повна торговельна лібералізація з будь-якими умовами».

«Тобто зараз ми маємо усвідомлювати, що ми продовжили повну торговельну лібералізацію з умовами, з застереженнями. Тому це повна торговельна лібералізація в будь-якій формі», — зазначила вона.

«У формі одностороннього рішення, у формі угоди про асоціацію. Ніхто точно не повернеться до старих умов торгівлі до початку повномасштабної війни або до рішення АТЗ. Тобто це повна торговельна лібералізація на весь період до вступу до Європейського Союзу», — резюмувала Стефанішина.

За її словами, це зумовлено тим, що якщо Україна відступить від чинних умов торговельної угоди, це означатиме відкриття перемовин «з нуля» і в частині членства.

Україна має зберегти повну торговельну лібералізацію до членства в ЄС будь-якими зусиллями, і з будь-якими застереженнями, наголосила віцепрем'єр.

Говорячи про можливі терміни вступу до ЄС, Стефанішина зазначила, що на кінець 2024 року — початок 2025 року Україна у відповідних переговорах дійде до «червоних ліній». «Тобто ми розумітимемо, який обсяг наших зобов’язань», — пояснила віцепрем'єр.

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За її словами, потім «за два роки абсолютно реалістично говорити про членство».

Стефанішина додала, що є також «майстер-адженда» самого ЄС завершити розширення до 2030 року.

Як повідомлялося, Рада ЄС 13 травня остаточно схвалила продовження ще на 12 місяців — до 5 червня 2025 року — режиму дії автономних торговельних заходів. Водночас цього разу запроваджено обмеження на безмитну поставку низки агротоварів — м’яса птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду — в розмірі середнього обсягу експорту за період із другої половини 2021 року по кінець 2023 року.

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