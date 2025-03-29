Як збільшити дохід, не змінюючи місця роботи: корисні поради — Finance.ua

Як збільшити дохід, не змінюючи місця роботи: корисні поради Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Як збільшити дохід, не змінюючи місця роботи: корисні поради, Фото: freepik

З часом кожен працівник прагне вищої зарплати, а її відсутність може призвести до звільнення. Однак комфорт, стабільність і знання робочих процесів часто утримують від такого рішення.

Фахівці budni.robota.ua розповідають , як збільшити дохід і водночас не змінювати роботу.

Ставте цілі

Визначте реалістину суму, яку ви прагнете заробляти, та проаналізуйте, що потрібно зробити для досягнення цієї цілі.

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Якщо ви хочете отримати підвищення зарплати, але працюєте без мети, не демонструєте гарних результатів роботи керівнику, то навряд чи вас помітять та оцінять.

Щоб претендувати на вищу зарплату, потрібно також оцінити власний внесок у розвиток компанії.

Якщо ви стали незамінним спеціалістом або приносите бізнесу додатковий прибуток — це чудовий аргумент для розмови з керівництвом про підвищення зарплати.

Розвивайтеся

Навіть на поточному місці можна значно підвищити свою цінність як спеціаліста. Для цього потрібно не обмежуватися вже наявними знаннями, а здобувати нові.

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Додаткові компетенції у сфері цифрових технологій, аналітики чи управління проєктами допоможуть вам стати більш цінним співробітником.

Як результат ви можете отримати підвищення зарплати або відкрити для себе нові карʼєрні можливості в компанії.

Беріться за додаткову роботу

Працівнику, який несе відповідальність не лише за доручений йому клаптик роботи, а й може розширити цю зону, довіряють більше і шанс отримати підвищення зарплати у нього вищий.

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Проявляйте більше ініціативи та беріть участь у проєктах, що виходять за межі ваших стандартних робочих обов’язків. Також не варто відмовлятися від додаткових завдань від керівництва. Така робота може стати для вас зоною росту — як професійного, так і матеріального.

Якщо ви можете допомогти компанії заробити більше або оптимізувати роботу, вам, найімовірніше, запропонують фінансове заохочення.

Працюйте над особистим брендом

Будьте активними у професійних спільнотах: ведіть блог, виступайте на конференціях, діліться досвідом у соцмережах тощо. Чим більше про вас як експерта знають, тим вища ваша вартість для компанії.

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Це не тільки збільшує шанси на підвищення зарплати, але й відкриває можливості для додаткового заробітку.

Монетизуйте свою експертність всередині компанії

Якщо ви зарекомендували себе як експерт у професійній спільноті, це допоможе вам отримати додатковий заробіток і в межах поточної компанії.

Наявні глибокі знання у своїй сфері можуть дати вам нагоду стати внутрішнім тренером або консультантом для колег. Деякі компанії готові додатково оплачувати такі послуги, адже навчання персоналу — це інвестиція у розвиток бізнесу.

Розгляньте всі внутрішні можливості

Якщо вам ще не вистачає експертності для навчання колег, то дізнайтеся про всі можливості, які наявні всередині компанії.

Наприклад, чи існують програми підвищення кваліфікації, додаткові проєкти, можливості для кар’єрного зростання.

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Часто співробітники просто не знають про такі ресурси, а вони можуть стати ключем до підвищення доходу.

Поговоріть з керівництвом

Обговоріть можливість підвищення зарплати з керівником. Звучить просто, але багато хто навіть не намагається це зробити.

Проаналізуйте разом з босом, чи відповідає ваша зарплата результатам роботи, досягненням, промоніторте, які зарплати пропонують роботодавці у вакансіях на джоб-сайтах аналогічним спеціалістам, дізнайтеся про можливі перспективи.

Будьте готові підтвердити свою ефективність конкретними фактами: покращеними показниками, успішними проєктами тощо.

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Ще одним варіантом підвищення зарплати може бути перехід на бонусну систему.

Якщо ваша зарплата фіксована, обговоріть з керівництвом можливість отримання бонусів за досягнення певних результатів. Це може бути відсоток від прибутку, премії за ефективність або спеціальні виплати за виконання важливих завдань.

Працюйте над фінансовою грамотністю

Навіть якщо ви отримуєте високу зарплату, можете відчувати брак коштів. Тому важливо вміти правильно розпоряджатися власними фінансами.

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Якщо оптимізувати витрати, інвестувати та ефективно планувати бюджет, можна значно підвищити власний фінансовий рівень навіть без збільшення зарплати.

Нагадаємо, минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець. За підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття складав 17,4%, у 2022-му — 18,5%.

Ринок праці залишався нерівномірним: вакансій було багато, а безробіття все ще залишалося високим.

За даними Work.ua, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).

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