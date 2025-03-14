Робота без кордонів: добірка віддалених вакансій березня — Finance.ua

Робота без кордонів: добірка віддалених вакансій березня Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Робота без кордонів: добірка віддалених вакансій березня

Серед переваг віддаленої роботи, які можуть змусити вас переглянути свою поточну зайнятість: можливість працювати з будь-якого місця, підвищити свою продуктивність та мотивацію, відчути плюси гнучкого графіка, зекономити час та гроші, досягти балансу між роботою та особистим життям.

Ділимося новою добіркою вакансій від robota.ua , щоб ви могли відчути на собі всі переваги віддаленої роботи.

PR manager у Meddins

📍Віддалено

Перший український виробник стоматологічних інструментів зі світовими стандартами якості шукає фахівця з досвідом роботи у PR, маркетингу або комунікаціях для виконання таких обов’язків: розробка та реалізація PR-стратегії компанії; організація та інформаційний супровід виставок, конференцій, подій; взаємодія з блогерами, партнерами, лідерами думок; підготовка пресрелізів, статей, рекламних матеріалів; контроль репутації бренду, робота з відгуками та кризовими ситуаціями; створення контенту та координація SMM-активностей; запуск інформаційних кампаній та співпраця з рекламними агентствами.

Менеджер (ка) з внутрішніх комунікацій у Starlight Media

📍Віддалено (потрібно інколи виїздити на зйомки)

Департамент корпоративних комунікацій та сталого розвитку медіагрупи оголошує про відкриття вакансії. Розглядають кандидатів з досвідом роботи у журналістиці чи комунікаціях не менше 3-х років.

Майбутній працівник може розраховувати на страхування здоров’я коштом компанії та можливість застрахувати рідних. Анонсується також програма підтримки молодих батьків; допомога корпоративного фонду StarLight Hope в екстрених ситуаціях; програма пільг та бонусів від партнерів (у сервісних компаніях, салонах, спортзалах тощо).

Архітектор 1С в «АТБ-маркет»

📍Віддалено

Які обов’язки передбачає посада : аналіз програмної, інтеграційної архітектури, аналіз інформаційних потоків між модулями системи, інформаційною системою (ІС) та зовнішніми системами; розробка архітектури облікової системи 1С; участь у проєктних завданнях та проєктах автоматизації великого підприємства на базі сімейства програмних продуктів «1С: Підприємство 8.3»; використання спеціалізованих конфігурацій; контроль відповідності розроблюваного рішення підрядником вихідним вимогам архітектури.

Продакт-менеджер категорії «Одяг для спорту» в Athletics

📍Віддалено або в офісі в Києві

Очікування від кандидатів : вища/незакінчена вища освіта за напрямами «Економіка», «Товарознавство»; володіння англійською мовою на рівні Pre-intermediate і вище — обов’язково; володіння MS Excel (ВПР, формули, зведені таблиці тощо), MS Word, ПК — на рівні впевненого користувача.

Розглядають кандидатів без досвіду роботи за даним напрямом, студентів останнього курсу з можливістю працювати повний день.

Читайте також Вакансії з бронюванням від мобілізації: кого шукають роботодавці

Аналітик логістичних сервісів в «Омега»

📍Віддалено

Компанія, яка займається дистрибуцією автокомпонентів, оголошує конкурс на посаду . Чим доведеться займатися: підготовкою аналітичної інформації відповідно до запиту; розрахунком економічних показників; автоматизацією та удосконаленням процесів обробки аналітичних даних; написанням завдань для автоматизації звітів для розробників; веденням проєктів; збором та консолідацією сервісів на ринку запчастин.

Фахівець з кібербезпеки (SIEM) у «Фора»

📍Віддалено

На що звертає увагу роботодавець при відборі кандидатів: досвід роботи на аналогічній посаді з системами SIEM (elastic, qradar, splunk, ArcSight) — від 1-го року; навички роботи з поширеними засобами безпеки (EDR, IDS/IPS, WAF тощо) та загальними системами та інструментами Azure Sentinel, Azure AD; навички програмування (KQL, Python, PowerShell); знання англійської мови — не нижче рівня B1; вища освіта за спеціальністю ІТ, «Кібербезпека» тощо буде плюсом.

Бізнес-аналітик/фахівець з опису бізнес-процесів у «Діла»

📍Віддалено

Медична лабораторія запрошує на роботу фахівця з вищою освітою (додаткова профільна освіта буде перевагою); досвідом роботи на посаді, що передбачала моделювання бізнес-процесів — від 2 років; знанням нотацій: BPMN 2.0 — обов’язково, IDEF0 — буде плюсом; який володіє MS Visio; знає англійську на рівні Intermediate.

Читайте також Кому з нетехнічних спеціалістів в ІТ платять найвищі зарплати

Категорійний менеджер (категорія Auto-Moto, Prom.ua) в EVO

📍Віддалено або в офісі в Києві

На що звертає увагу роботодавець , розглядаючи резюме: досвід розвитку категорії/напряму у великому ритейлі (бажано — в e-commerce); управлінський досвід; глибоке розуміння інструментів онлайн-продажів, маркетплейсів, SEO, контент-стратегій та аналітики; здатність розробляти та реалізовувати стратегії для підвищення продажів; вміння аналізувати ринок, дані продажів та поведінку клієнтів для прийняття обґрунтованих рішень; орієнтацію на досягнення KPI, збільшення конверсії та середнього чека, а також на покращення клієнтського досвіду.

Бренд-менеджер у Fozzy Group

📍Віддалено або в офісі в Києві

На роботу запрошують кандидатів з досвідом роботи з персональними даними та розумінням сегментації клієнтської бази; досвідом запуску персональних та промокампаній — не менше 1 року.

Пропонується: гнучкий графік; медичне страхування та ризикове страхування життя; навчання для поглиблення експертизи; компенсація зовнішнього навчання та спорту; знижки в бізнесах компанії та від партнерів; підтримка психолога та коуча; консьєрж-сервіс.

Молодший аналітик з Digital-ризиків в EY

📍Віддалено або в офісі в Києві

Міжнародна аудит-консалтингова корпорація запрошує студентів або недавніх випускників спеціальностей «Інформаційна безпека», ІТ, «Економічна кібернетика» здобути перший досвід роботи.

Серед анонсованих завдань: оцінка ризиків ІТ та інформаційної безпеки; тестування ІТ-контролів та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення; оцінка та побудова інформаційної безпеки у великих організаціях; оцінка та побудова ІТ-функцій; аналіз ІТ-залежних бізнес-процесів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.