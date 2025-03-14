Робота без кордонів: добірка віддалених вакансій березня — Finance.ua

Робота без кордонів: добірка віддалених вакансій березня
Серед переваг віддаленої роботи, які можуть змусити вас переглянути свою поточну зайнятість: можливість працювати з будь-якого місця, підвищити свою продуктивність та мотивацію, відчути плюси гнучкого графіка, зекономити час та гроші, досягти балансу між роботою та особистим життям.
Ділимося новою добіркою вакансій від robota.ua, щоб ви могли відчути на собі всі переваги віддаленої роботи.
PR manager у Meddins
📍Віддалено
Перший український виробник стоматологічних інструментів зі світовими стандартами якості шукає фахівця з досвідом роботи у PR, маркетингу або комунікаціях для виконання таких обов’язків: розробка та реалізація PR-стратегії компанії; організація та інформаційний супровід виставок, конференцій, подій; взаємодія з блогерами, партнерами, лідерами думок; підготовка пресрелізів, статей, рекламних матеріалів; контроль репутації бренду, робота з відгуками та кризовими ситуаціями; створення контенту та координація SMM-активностей; запуск інформаційних кампаній та співпраця з рекламними агентствами.
Менеджер (ка) з внутрішніх комунікацій у Starlight Media
📍Віддалено (потрібно інколи виїздити на зйомки)
Департамент корпоративних комунікацій та сталого розвитку медіагрупи оголошує про відкриття вакансії. Розглядають кандидатів з досвідом роботи у журналістиці чи комунікаціях не менше 3-х років.
Майбутній працівник може розраховувати на страхування здоров’я коштом компанії та можливість застрахувати рідних. Анонсується також програма підтримки молодих батьків; допомога корпоративного фонду StarLight Hope в екстрених ситуаціях; програма пільг та бонусів від партнерів (у сервісних компаніях, салонах, спортзалах тощо).
Архітектор 1С в «АТБ-маркет»
📍Віддалено
Які обов’язки передбачає посада: аналіз програмної, інтеграційної архітектури, аналіз інформаційних потоків між модулями системи, інформаційною системою (ІС) та зовнішніми системами; розробка архітектури облікової системи 1С; участь у проєктних завданнях та проєктах автоматизації великого підприємства на базі сімейства програмних продуктів «1С: Підприємство 8.3»; використання спеціалізованих конфігурацій; контроль відповідності розроблюваного рішення підрядником вихідним вимогам архітектури.
Продакт-менеджер категорії «Одяг для спорту» в Athletics
📍Віддалено або в офісі в Києві
Очікування від кандидатів: вища/незакінчена вища освіта за напрямами «Економіка», «Товарознавство»; володіння англійською мовою на рівні Pre-intermediate і вище — обов’язково; володіння MS Excel (ВПР, формули, зведені таблиці тощо), MS Word, ПК — на рівні впевненого користувача.
Розглядають кандидатів без досвіду роботи за даним напрямом, студентів останнього курсу з можливістю працювати повний день.
Аналітик логістичних сервісів в «Омега»
📍Віддалено
Компанія, яка займається дистрибуцією автокомпонентів, оголошує конкурс на посаду. Чим доведеться займатися: підготовкою аналітичної інформації відповідно до запиту; розрахунком економічних показників; автоматизацією та удосконаленням процесів обробки аналітичних даних; написанням завдань для автоматизації звітів для розробників; веденням проєктів; збором та консолідацією сервісів на ринку запчастин.
Фахівець з кібербезпеки (SIEM) у «Фора»
📍Віддалено
На що звертає увагу роботодавець при відборі кандидатів: досвід роботи на аналогічній посаді з системами SIEM (elastic, qradar, splunk, ArcSight) — від 1-го року; навички роботи з поширеними засобами безпеки (EDR, IDS/IPS, WAF тощо) та загальними системами та інструментами Azure Sentinel, Azure AD; навички програмування (KQL, Python, PowerShell); знання англійської мови — не нижче рівня B1; вища освіта за спеціальністю ІТ, «Кібербезпека» тощо буде плюсом.
Бізнес-аналітик/фахівець з опису бізнес-процесів у «Діла»
📍Віддалено
Медична лабораторія запрошує на роботу фахівця з вищою освітою (додаткова профільна освіта буде перевагою); досвідом роботи на посаді, що передбачала моделювання бізнес-процесів — від 2 років; знанням нотацій: BPMN 2.0 — обов’язково, IDEF0 — буде плюсом; який володіє MS Visio; знає англійську на рівні Intermediate.
Категорійний менеджер (категорія Auto-Moto, Prom.ua) в EVO
📍Віддалено або в офісі в Києві
На що звертає увагу роботодавець, розглядаючи резюме: досвід розвитку категорії/напряму у великому ритейлі (бажано — в e-commerce); управлінський досвід; глибоке розуміння інструментів онлайн-продажів, маркетплейсів, SEO, контент-стратегій та аналітики; здатність розробляти та реалізовувати стратегії для підвищення продажів; вміння аналізувати ринок, дані продажів та поведінку клієнтів для прийняття обґрунтованих рішень; орієнтацію на досягнення KPI, збільшення конверсії та середнього чека, а також на покращення клієнтського досвіду.
Бренд-менеджер у Fozzy Group
📍Віддалено або в офісі в Києві
На роботу запрошують кандидатів з досвідом роботи з персональними даними та розумінням сегментації клієнтської бази; досвідом запуску персональних та промокампаній — не менше 1 року.
Пропонується: гнучкий графік; медичне страхування та ризикове страхування життя; навчання для поглиблення експертизи; компенсація зовнішнього навчання та спорту; знижки в бізнесах компанії та від партнерів; підтримка психолога та коуча; консьєрж-сервіс.
Молодший аналітик з Digital-ризиків в EY
📍Віддалено або в офісі в Києві
Міжнародна аудит-консалтингова корпорація запрошує студентів або недавніх випускників спеціальностей «Інформаційна безпека», ІТ, «Економічна кібернетика» здобути перший досвід роботи.
Серед анонсованих завдань: оцінка ризиків ІТ та інформаційної безпеки; тестування ІТ-контролів та розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення; оцінка та побудова інформаційної безпеки у великих організаціях; оцінка та побудова ІТ-функцій; аналіз ІТ-залежних бізнес-процесів.
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