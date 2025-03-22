Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження — Finance.ua
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Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження

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Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження
Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження, Фото: freepik
За підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття складав 17,4%, у 2022-му — 18,5%.
Про це свідчить дослідження «Центру економічної стратегії».
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Зазначається, що ринок праці залишався нерівномірним: вакансій було багато, а безробіття все ще залишалося високим.

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Фахівці «Центру економічної стратегії» зауважують, бізнесу критично не вистачає робочої сили.

Дефіцит робочої сили та зарплати

Дефіцит кадрів стимулював зростання реальних зарплат. Компанії активніше залучали жінок, студентів і літніх працівників на посади, які раніше займали переважно чоловіки.
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Втім, перенавчання потребує часу, а кількість робочої сили й далі скорочується через мобілізацію та виїзд людей за кордон.
Тому диспропорції на ринку праці збережуться й у найближчі роки.
Нагадаємо, у 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення молоді, жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.
За даними Work.ua, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).
Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 грн, +9% до січня;
  • «Страхування» — 27 750 грн, +7%;
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;
  • «IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;
  • «Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;
  • «Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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