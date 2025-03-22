Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження Сьогодні 16:06

Минулого року без роботи залишався кожен сьомий українець — дослідження, Фото: freepik

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття зменшився до 14,3%. У 2023 році рівень безробіття складав 17,4%, у 2022-му — 18,5%.

Про це свідчить дослідження «Центру економічної стратегії».

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Зазначається, що ринок праці залишався нерівномірним: вакансій було багато, а безробіття все ще залишалося високим.

Фахівці «Центру економічної стратегії» зауважують, бізнесу критично не вистачає робочої сили.

Дефіцит робочої сили та зарплати

Дефіцит кадрів стимулював зростання реальних зарплат. Компанії активніше залучали жінок, студентів і літніх працівників на посади, які раніше займали переважно чоловіки.

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Втім, перенавчання потребує часу, а кількість робочої сили й далі скорочується через мобілізацію та виїзд людей за кордон.

Тому диспропорції на ринку праці збережуться й у найближчі роки.

Нагадаємо, у 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення молоді, жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.

За даними Work.ua, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).

Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:

«Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 грн, +9% до січня;

«Страхування» — 27 750 грн, +7%;

«ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;

«IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;

«Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;

«Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.

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