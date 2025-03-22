Працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно: що робити роботодавцю — Finance.ua
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Працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно: що робити роботодавцю

Особисті фінанси
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Працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно: що робити роботодавцю
Працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно: що робити роботодавцю, Фото: freepik
Іноді виникають ситуації, коли працівник не може вийти на роботу та виконувати її дистанційно.
У Державній службі з питань праці надали роз’яснення, що в такому випадку робити роботодавцю в умовах воєнного стану.

Відпустки

У разі неможливості виконання роботи Держпраці рекомендує надати працівнику одну з наступних відпусток:
  • оплачувані відпустки: щорічні або соціальні;
  • відпустка без збереження зарплати: як у обов’язковому порядку, так і за згодою сторін (відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про відпустки»).
Зазначається, що, згідно з частиною третьою статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», за заявою працівника роботодавець може надати відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Призупинення трудового договору

Також передбачена можливість призупинення дії трудового договору відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»)
Нагадаємо, у 2025 році український ринок праці буде орієнтований на залучення молоді, жінок, ветеранів та осіб з інвалідністю. Роботодавці шукатимуть кандидатів із гнучкими навичками, готових до навчання та адаптації до нових умов.
Як свідчить дослідження Work.ua, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).
Найпомітніше зросли зарплати у вакансіях у таких категоріях:
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 30 000 грн, +9% до січня;
  • «Страхування» — 27 750 грн, +7%;
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 24 000 грн, +7%;
  • «IT, комп’ютери, інтернет» — 29 250 грн, +6%;
  • «Будівництво, архітектура» — 30 000 грн, +5%;
  • «Нерухомість» — 50 000 грн, +5%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 50 000 грн, +5%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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