Український геймдев під час війни: 250 фахівців втратили роботу за останні пів року — Finance.ua

Український геймдев під час війни: 250 фахівців втратили роботу за останні пів року
Український геймдев продовжує втрачати спеціалістів, але повільніше ніж раніше. Зокрема, з лютого до серпня минулого року їхня кількість зменшилася на 564 людини (7,4%), а за останні пів року кількість фахівців у 25 найбільших ігрових компаніях впала на 250 людей (3,5%).
Про це свідчать результати дослідження Gamedev DOU.
Ситуація з вакансіями в геймдеві останні роки складна, але не безнадійна. Звісно, довоєнні показники сьогодні виглядають фантастично, але навіть в умовах повномасштабного вторгнення та глобальної кризи на ігровому ринку кількість пропозицій відносно стабільна.
Тенденція на скорочення кількості працівників в найбільших геймдев-компаніях України зберігається, хоча темп помітно сповільнився. З серпня 2023-го по лютий 2024-го геймдев недорахувався 1020 спеціалістів (11,8%), з лютого по серпень минулого року їх кількість зменшилася на 564 людини (7,4%), а за останні пів року кількість фахівців в топ-25 впала на 250 людей (3,5%).
«Відповідно, скорочення є, але воно вже не таке стрімке», — зазначили автори дослідження.
Окремо потрібно звернути увагу на частку саме технічних спеціалістів. Їх кількість за останні пів року збільшилася. Влітку 2024-го їх було трошки більше, ніж 80%, а зараз — понад 82%. Для порівняння, взимку 2023-го їх було 81,4% від усіх працівників, в серпні того ж року — майже 81%, а станом на лютий 2024 року — 84%. Найменше значення було у довоєнному топ-25. Тоді у найбільших компаній України було трошки більше, ніж 77% технічних спеціалістів.
Компанії зазвичай називають кілька причин скорочення, але більшість пояснює це помірним розвитком та природною плинністю кадрів. Наприклад, ці аргументи наводять у Wargaming та Gameloft Ukraine. А от в Playrix говорять про легалізацію релокованих фахівців за кордоном. В Ubisoft до цих пояснень додають зміну вектора розвитку компанії. Якщо ж говорити про Room 8 Group, то ситуацію в найбільшій сервісній геймдев-компанії країни пояснюють скороченням проєктів, переїздом спеціалістів за кордон та їх вступом до лав ЗСУ. Однак у 2025 році компанія обіцяє продовжить найм в Україні.
Серед десяти найбільших компаній лише дві збільшили число співробітників за пів року: GSC Game World та Volmi — A Virtuos Studio. Загальна кількість людей, на яку зросли ці дві студії — 63. Сумарно п’ять компаній, що зростали найактивніше, збільшилися на 153 фахівця.
Загалом, лише у восьми компаній спостерігається зростання: дві з них займаються виключно аутсорсом, одна гібридна, а решта випускають власний продукт.
Скоротилися, відповідно, 16 з 25 компаній. З них 12 продуктові і ще чотири сервісні. Якщо взяти десять найбільших студій, то за пів року загальна кількість фахівців там зменшилася на 241 людину. Якщо ж говорити про п’ятірку лідерів за негативною динамікою, то варто зазначити, що в ній лише дві компанії з першої десятки: Room 8 Group, яка має найдраматичніші показники, та Ubisoft. Своєю чергою Kevuru Games загалом посідає 12 сходинку, а Bini Games та Fractured Byte є представниками другої половини топ-25. Сумарно п’ять компаній з найбільшою негативною динамікою скоротилися на 337 людей.
Плани на зростання
Попри складну ситуацію на ринку, десять компаній з рейтингу планують зростати. Більшість з них хоче найближчим часом збільшити штат на 20−50 фахівців. Ще дві студії готові найняти від 10 до 20 фахівців і одна планує знайти до десяти нових співробітників. Втім, не всі компанії готові говорити на загал про свої майбутні плани щодо зростання чи скорочення.
Компанії, які планують зростати найближчим часом, обирають для цього Україну. Примітно, що в минулому рейтингу була одна компанія з бажанням наймати людей більше за кордоном.
Компанії з рейтингу здебільшого не відкривали нових офісів за останні шість місяців. Єдиним виключенням стала N-iX Game & VR Studio, яка у другому півріччі 2024 року відкрила осередок в Бенгалуру (Індія).
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