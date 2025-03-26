Український геймдев під час війни: 250 фахівців втратили роботу за останні пів року — Finance.ua

Український геймдев під час війни: 250 фахівців втратили роботу за останні пів року Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Український геймдев під час війни: 250 фахівців втратили роботу за останні пів року

Український геймдев продовжує втрачати спеціалістів, але повільніше ніж раніше. Зокрема, з лютого до серпня минулого року їхня кількість зменшилася на 564 людини (7,4%), а за останні пів року кількість фахівців у 25 найбільших ігрових компаніях впала на 250 людей (3,5%).

Про це свідчать результати дослідження Gamedev DOU.

Ситуація з вакансіями в геймдеві останні роки складна, але не безнадійна. Звісно, довоєнні показники сьогодні виглядають фантастично, але навіть в умовах повномасштабного вторгнення та глобальної кризи на ігровому ринку кількість пропозицій відносно стабільна.

Інфографіка: Gamedev DOU

Інфографіка: Gamedev DOU

Тенденція на скорочення кількості працівників в найбільших геймдев-компаніях України зберігається, хоча темп помітно сповільнився. З серпня 2023-го по лютий 2024-го геймдев недорахувався 1020 спеціалістів (11,8%), з лютого по серпень минулого року їх кількість зменшилася на 564 людини (7,4%), а за останні пів року кількість фахівців в топ-25 впала на 250 людей (3,5%).

«Відповідно, скорочення є, але воно вже не таке стрімке», — зазначили автори дослідження.

Інфографіка: Gamedev DOU

Окремо потрібно звернути увагу на частку саме технічних спеціалістів. Їх кількість за останні пів року збільшилася. Влітку 2024-го їх було трошки більше, ніж 80%, а зараз — понад 82%. Для порівняння, взимку 2023-го їх було 81,4% від усіх працівників, в серпні того ж року — майже 81%, а станом на лютий 2024 року — 84%. Найменше значення було у довоєнному топ-25. Тоді у найбільших компаній України було трошки більше, ніж 77% технічних спеціалістів.

Компанії зазвичай називають кілька причин скорочення, але більшість пояснює це помірним розвитком та природною плинністю кадрів. Наприклад, ці аргументи наводять у Wargaming та Gameloft Ukraine. А от в Playrix говорять про легалізацію релокованих фахівців за кордоном. В Ubisoft до цих пояснень додають зміну вектора розвитку компанії. Якщо ж говорити про Room 8 Group, то ситуацію в найбільшій сервісній геймдев-компанії країни пояснюють скороченням проєктів, переїздом спеціалістів за кордон та їх вступом до лав ЗСУ. Однак у 2025 році компанія обіцяє продовжить найм в Україні.

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Серед десяти найбільших компаній лише дві збільшили число співробітників за пів року: GSC Game World та Volmi — A Virtuos Studio. Загальна кількість людей, на яку зросли ці дві студії — 63. Сумарно п’ять компаній, що зростали найактивніше, збільшилися на 153 фахівця.

Загалом, лише у восьми компаній спостерігається зростання: дві з них займаються виключно аутсорсом, одна гібридна, а решта випускають власний продукт.

Скоротилися, відповідно, 16 з 25 компаній. З них 12 продуктові і ще чотири сервісні. Якщо взяти десять найбільших студій, то за пів року загальна кількість фахівців там зменшилася на 241 людину. Якщо ж говорити про п’ятірку лідерів за негативною динамікою, то варто зазначити, що в ній лише дві компанії з першої десятки: Room 8 Group, яка має найдраматичніші показники, та Ubisoft. Своєю чергою Kevuru Games загалом посідає 12 сходинку, а Bini Games та Fractured Byte є представниками другої половини топ-25. Сумарно п’ять компаній з найбільшою негативною динамікою скоротилися на 337 людей.

Плани на зростання

Попри складну ситуацію на ринку, десять компаній з рейтингу планують зростати. Більшість з них хоче найближчим часом збільшити штат на 20−50 фахівців. Ще дві студії готові найняти від 10 до 20 фахівців і одна планує знайти до десяти нових співробітників. Втім, не всі компанії готові говорити на загал про свої майбутні плани щодо зростання чи скорочення.

Інфографіка: Gamedev DOU

Компанії, які планують зростати найближчим часом, обирають для цього Україну. Примітно, що в минулому рейтингу була одна компанія з бажанням наймати людей більше за кордоном.

Інфографіка: Gamedev DOU

Компанії з рейтингу здебільшого не відкривали нових офісів за останні шість місяців. Єдиним виключенням стала N-iX Game & VR Studio, яка у другому півріччі 2024 року відкрила осередок в Бенгалуру (Індія).

GameDev Dou За матеріалами:

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