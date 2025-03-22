Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року — Finance.ua

Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року Сьогодні 09:16

Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року, Фото: freepik

Від початку року за підтримки Державної служби зайнятості України працевлаштовано 3000 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСЗУ, передає Укрінформ.

Скільки підприємців долучилися до програми компенсацій

Зазначається, що програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористались 1700 роботодавців. Підприємцям було відшкодовано 72 млн грн.

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В установі нагадали, що за кожного працевлаштованого переселенця роботодавцю передбачена компенсація, яка дорівнює розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це 8 тис. грн.

Загальна тривалість надання такої послуги — 3 місяці. Проте у випадку працевлаштування ВПО з інвалідністю термін виплат збільшується вдвічі і становить 6 місяців.

З початку 2025 року за цією програмою сплачено компенсації за 3 000 таких співробітників, з яких 132 — це особи з інвалідністю.

Як роботодавцям долучитися до програми

Щоб скористатись компенсаційною програмою, роботодавцям потрібно працевлаштувати ВПО на умовах трудового контракту, зокрема й за сумісництвом.

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Не раніше ніж через 5 календарних днів, але не пізніше 6 місяців з дня працевлаштування, слід подати заяву про отримання компенсації до центру зайнятості за його місцезнаходженням або через портал «Дія» та дочекатися результатів розгляду заяви.

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