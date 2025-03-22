Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року

17
Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року
Працевлаштування ВПО: скільки людей знайшли роботу від початку року, Фото: freepik
Від початку року за підтримки Державної служби зайнятості України працевлаштовано 3000 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила пресслужба ДСЗУ, передає Укрінформ.

Скільки підприємців долучилися до програми компенсацій

Зазначається, що програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористались 1700 роботодавців. Підприємцям було відшкодовано 72 млн грн.
Читайте також
В установі нагадали, що за кожного працевлаштованого переселенця роботодавцю передбачена компенсація, яка дорівнює розміру мінімальної заробітної плати. Наразі це 8 тис. грн.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Загальна тривалість надання такої послуги — 3 місяці. Проте у випадку працевлаштування ВПО з інвалідністю термін виплат збільшується вдвічі і становить 6 місяців.
З початку 2025 року за цією програмою сплачено компенсації за 3 000 таких співробітників, з яких 132 — це особи з інвалідністю.

Як роботодавцям долучитися до програми

Щоб скористатись компенсаційною програмою, роботодавцям потрібно працевлаштувати ВПО на умовах трудового контракту, зокрема й за сумісництвом.
Читайте також
Не раніше ніж через 5 календарних днів, але не пізніше 6 місяців з дня працевлаштування, слід подати заяву про отримання компенсації до центру зайнятості за його місцезнаходженням або через портал «Дія» та дочекатися результатів розгляду заяви.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems