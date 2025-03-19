Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження) — Finance.ua
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Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження)

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Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження)
Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження)
Торік українці почали купувати менше будівельних матеріалів для проведення ремонтів своїх помешкань. Виняток — переселенці, які були змушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення і які вже повернулися в Україну. Нині ця категорія покупців будматеріалів купує їх вдвічі частіше за середньостатистичного українця.
На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи результати дослідження споживчих настроїв українців у 2024 році, проведеного Deloitte Ukraine.
Половина опитаних Deloitte українців зазначили, що частота придбання будівельних матеріалів, товарів для ремонту, будівництва та DIY змінилася, якщо порівняти з 2023 роком. Зокрема, 50% заявили, що рідше купують в офлайн-магазинах, а 46% - онлайн.
Водночас, у північному регіоні країни спостерігається зростання як офлайн покупок (69% проти 63% у 2023 році), так і онлайн покупок (43% проти 31% у 2023 році). Цей регіон виявився єдиним із позитивною динамікою, якщо порівняти з минулим роком. А от у центральному регіоні спостерігається найбільше падіння купівельної активності під час придбання будівельних матеріалів та товарів для дому. Офлайн-купівля знизилася на 18% (з 70% у 2023 році до 52% у 2024 році), а онлайн-купівля — на 13% (з 38% у 2023 році до 25% у 2024 році).
«Серед українців, які змінили своє місце проживання після 24 лютого 2022 року, найбільше будівельних матеріалів та товарів для ремонту потребують внутрішньо переміщені особи, які повернулися — 79%, і цей показник зріс на 10% порівнюючи з попереднім роком. Більше того, вони купують удвічі частіше за середньостатистичного українця. Відповідно переселенці, які ще не повернулися, купують майже втричі рідше», — навела дані Шуляк.
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Вона нагадала, що кошти на придбання будматеріалів для ремонту домівок, які були пошкоджені внаслідок бойових дій або обстрілів, з травня 2023 року можна отримати за програмою єВідновлення. Загальна сума погоджених виплат у цій категорії станом на початок березня цього року складає більше ніж 9 млрд гривень, а більше ніж 4 млрд гривень з цих коштів українці вже витратили.
  • 74,4% транзакцій — це придбання лісо- і будівельних матеріалів. Середній чек — трохи більше 9 тис. гривень.
  • 10,1% транзакцій — це роздрібний продаж скла, фарби, шпалер. Середній чек тут вищий — 25,4 тис. гривень.
  • 9,1% транзакцій — оплата роботи генпідрядників житлового та торгового будівництва. Середній чек у цій категорії — 43,1 тис. гривень.
За її словами, громадяни, які отримують виплати за програмою єВідновлення на ремонт пошкоджених домівок, можуть самостійно обирати як продавця будівельних матеріалів для ремонту, так і компанію-підрядника для цього. Втім, обирати можна лише з переліку підприємців, які зареєструвалися для цього у програмі.
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«Ні держава, ні орган місцевого самоврядування, ні представник комісії не має права вказувати, де купувати будівельні матеріали або в кого замовляти будівельні роботи. Будь-яка монополія, будь-яка спроба вказати громадянину, у якому магазині купувати будматеріали, — це корупція. Тому в програмі єВідновлення на сьогодні працюють тисячі підприємств, які пов’язані з будівельною сферою і які мають бажання працювати з нею», — пояснила нардепка.
Для таких компаній алгоритм участі доволі простий — компанія реєструється у програмі, система її перевіряє по відповідним статистичним реєстрам. Це необхідний крок, щоб переконатися, що компанія дійсно займається будівельними роботами або будматеріалами, тобто, в неї є відповідний КВЕД, де це прописано.
«Ми розуміємо, що при виборі підрядника можуть бути зловживання, в результаті яких люди залишаться без нічого. Тому всі фізичні особи-підприємці, які хочуть брати участь у єВідновленні і які працюють в цій сфері, всі юридичні особи незалежно від форми власності, вони це роблять. Обрати компанію, якої немає в списку, не можна, однак перелік запропонованих компаній, повторюся, наразі дуже широкий — це тисячі підприємств», — резюмувала Олена Шуляк.
За матеріалами:
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