Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження) — Finance.ua

Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження) Сьогодні 10:12

Найбільш активними покупцями будматеріалів для ремонтів виявились ВПО (дослідження)

Торік українці почали купувати менше будівельних матеріалів для проведення ремонтів своїх помешкань. Виняток — переселенці, які були змушені залишити свої домівки після початку повномасштабного вторгнення і які вже повернулися в Україну. Нині ця категорія покупців будматеріалів купує їх вдвічі частіше за середньостатистичного українця.

На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, коментуючи результати дослідження споживчих настроїв українців у 2024 році, проведеного Deloitte Ukraine.

Половина опитаних Deloitte українців зазначили, що частота придбання будівельних матеріалів, товарів для ремонту, будівництва та DIY змінилася, якщо порівняти з 2023 роком. Зокрема, 50% заявили, що рідше купують в офлайн-магазинах, а 46% - онлайн.

Водночас, у північному регіоні країни спостерігається зростання як офлайн покупок (69% проти 63% у 2023 році), так і онлайн покупок (43% проти 31% у 2023 році). Цей регіон виявився єдиним із позитивною динамікою, якщо порівняти з минулим роком. А от у центральному регіоні спостерігається найбільше падіння купівельної активності під час придбання будівельних матеріалів та товарів для дому. Офлайн-купівля знизилася на 18% (з 70% у 2023 році до 52% у 2024 році), а онлайн-купівля — на 13% (з 38% у 2023 році до 25% у 2024 році).

«Серед українців, які змінили своє місце проживання після 24 лютого 2022 року, найбільше будівельних матеріалів та товарів для ремонту потребують внутрішньо переміщені особи, які повернулися — 79%, і цей показник зріс на 10% порівнюючи з попереднім роком. Більше того, вони купують удвічі частіше за середньостатистичного українця. Відповідно переселенці, які ще не повернулися, купують майже втричі рідше», — навела дані Шуляк.

Вона нагадала, що кошти на придбання будматеріалів для ремонту домівок, які були пошкоджені внаслідок бойових дій або обстрілів, з травня 2023 року можна отримати за програмою єВідновлення. Загальна сума погоджених виплат у цій категорії станом на початок березня цього року складає більше ніж 9 млрд гривень, а більше ніж 4 млрд гривень з цих коштів українці вже витратили.

74,4% транзакцій — це придбання лісо- і будівельних матеріалів. Середній чек — трохи більше 9 тис. гривень.

10,1% транзакцій — це роздрібний продаж скла, фарби, шпалер. Середній чек тут вищий — 25,4 тис. гривень.

9,1% транзакцій — оплата роботи генпідрядників житлового та торгового будівництва. Середній чек у цій категорії — 43,1 тис. гривень.

За її словами, громадяни, які отримують виплати за програмою єВідновлення на ремонт пошкоджених домівок, можуть самостійно обирати як продавця будівельних матеріалів для ремонту, так і компанію-підрядника для цього. Втім, обирати можна лише з переліку підприємців, які зареєструвалися для цього у програмі.

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«Ні держава, ні орган місцевого самоврядування, ні представник комісії не має права вказувати, де купувати будівельні матеріали або в кого замовляти будівельні роботи. Будь-яка монополія, будь-яка спроба вказати громадянину, у якому магазині купувати будматеріали, — це корупція. Тому в програмі єВідновлення на сьогодні працюють тисячі підприємств, які пов’язані з будівельною сферою і які мають бажання працювати з нею», — пояснила нардепка.

Для таких компаній алгоритм участі доволі простий — компанія реєструється у програмі, система її перевіряє по відповідним статистичним реєстрам. Це необхідний крок, щоб переконатися, що компанія дійсно займається будівельними роботами або будматеріалами, тобто, в неї є відповідний КВЕД, де це прописано.

«Ми розуміємо, що при виборі підрядника можуть бути зловживання, в результаті яких люди залишаться без нічого. Тому всі фізичні особи-підприємці, які хочуть брати участь у єВідновленні і які працюють в цій сфері, всі юридичні особи незалежно від форми власності, вони це роблять. Обрати компанію, якої немає в списку, не можна, однак перелік запропонованих компаній, повторюся, наразі дуже широкий — це тисячі підприємств», — резюмувала Олена Шуляк.

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