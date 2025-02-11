Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року — Finance.ua

Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року Сьогодні 16:37

Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року

У 2024 році кількість завершених будівельних закупівель для відновлення інфраструктури України становила 134,5 тис. на суму 271,6 млрд грн.

Про це мова у презентації Центру економічної стратегії в межах проєкту «Контроль витрат на відновлення України».

Загалом минулого року було оголошено 142,6 тис. будівельних закупівель. З них завершені 94,3% (134,5 тис.), не відбулися — 4,1%, скасовані — 1,4%, ще тривають — 0,2%.

Читайте також Закупи на 65 млрд грн: хто вигравав найбільше в публічних закупівлях у 2024 році

Порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилася на 23%, а їхня вартість у гривневому вимірі впала на 6%.

При цьому вкрай низька конкурентність залишається однією з ключових проблем публічних закупівель. У 2024 році неконкурентними були 79,2% завершених закупівель з використанням електронної системи та 96,6% серед усіх закупівель.

Найбільша закупівля грудня 2024 року організована «Укргідроенерго» і передбачає будівництво для захисту Дністровської ГАЕС на 4,8 млрд грн.

Проблема штучної допороговості закупівель

Електронна система була використана для 21,9 тис. завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн (60%).

Виторг будівельних компаній

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.