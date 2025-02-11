Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року

36
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року
У 2024 році кількість завершених будівельних закупівель для відновлення інфраструктури України становила 134,5 тис. на суму 271,6 млрд грн.
Про це мова у презентації Центру економічної стратегії в межах проєкту «Контроль витрат на відновлення України».
Загалом минулого року було оголошено 142,6 тис. будівельних закупівель. З них завершені 94,3% (134,5 тис.), не відбулися — 4,1%, скасовані — 1,4%, ще тривають — 0,2%.
Читайте також
Порівняно з 2023 роком кількість завершених закупівель зменшилася на 23%, а їхня вартість у гривневому вимірі впала на 6%.
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року
При цьому вкрай низька конкурентність залишається однією з ключових проблем публічних закупівель. У 2024 році неконкурентними були 79,2% завершених закупівель з використанням електронної системи та 96,6% серед усіх закупівель.
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року
Найбільша закупівля грудня 2024 року організована «Укргідроенерго» і передбачає будівництво для захисту Дністровської ГАЕС на 4,8 млрд грн.
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року

Проблема штучної допороговості закупівель

Електронна система була використана для 21,9 тис. завершених закупівель (16,3%) на загальну суму 162,8 млрд грн (60%).
Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року

Виторг будівельних компаній

Закупівлі на відбудову: найбільші будівельні тендери 2024 року
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.