Закупи на 65 млрд грн: хто вигравав найбільше в публічних закупівлях у 2024 році — Finance.ua

Закупи на 65 млрд грн: хто вигравав найбільше в публічних закупівлях у 2024 році Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Закупи на 65 млрд грн: хто вигравав найбільше в публічних закупівлях у 2024 році

У 2024 році переможцем найдорожчого лоту в 14,6 млрд грн стало ТОВ «Енерго збут транс».

Про це повідомляють аналітики R&D центру YouControl.

Тендери на послуги з надання електроенергії та будівельних робіт

Загальна сума проаналізованих 120 процедур публічних закупівель за 2024 рік склала майже 65 млрд грн. Переможцями стали 95 компаній, деякі з них перемогли в проаналізованих тендерах з найбільшими сумами по кілька разів.

Предметом закупівлі 40 процедур були товари та послуги з розділу Єдиного закупівельного словника (ЄЗС) — Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії на загальну суму 30 млрд грн, що складає більше ніж 46% від сукупної суми проаналізованих закупівель.

34 зі 120 найдорожчих тендерів за 2024 рік на сукупну суму 18,2 млрд грн або 28,1% від загальної суми проаналізованих закупівель стосувались будівельних та ремонтних робіт.

Також вагома частка за сумою припала на 11 тендерів з розділу Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств. Їхня загальна сума склала 6,7 млрд грн або 10,3% від сукупної суми проаналізованих закупівель.

Найбільша кількість переможців закупівель у 2024 році зареєстровані у Києві (44), Дніпропетровській (14) та Одеській (11) областях.

Переможці публічних закупівель

19 компаній-переможців пов’язані із 16 фінансово-промисловими групами в системі YouControl.

Попри те, що частка товарів та послуг із розділу Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії є кількісно і якісно більшою за надані послуги з розділу Будівельні роботи та поточний ремонт, 7 з 10 найдорожчих процедур публічних закупівель за 2024 рік стосуються саме будівництва, ремонту та обслуговування доріг.

Інфографіка: YouControl

Переможцем найдорожчого лоту у 14,6 млрд грн у 2024 році стало ТОВ «Енерго Збут Транс». Учасником компанії є ТОВ «Збут Енерджі ЛТД», яке, в свою чергу належить державній компанії АТ «Укрзалізниця».

Тендер на будівництво споруди для захисту основного електричного обладнання Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на суму 4,2 млрд грн виграло ПП «Елітбуд-1», що зареєстровано на Житомирщині.

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Серед найдорожчих процедур публічних закупівель за 2024 рік, ТОВ «Автомагістраль-Південь» потрапило одразу на 3, 9 та 10 сходинки. Компанія стала переможцем чотирьох зі 120 проаналізованих закупівель на загальну суму 4,6 млрд грн і три з них потрапили до десятки найбільших за сумою. Одноосібним учасником компанії є Олександр Бойко з Одещини. Протягом листопада 2017- липня 2020 рр. він був одним з бенефіціарів ТОВ «Бетонні покриття та технології» разом із ключовими особами ФПГ «Ростдорстрой» Євгенієм Коноваловим та Юрієм Шумахером.

Компанія ТОВ «Ростдорстрой», що входить до вищезгаданої однойменної фінансово-промислової групи, посідає 7 сходинку серед переможців закупівель із сумою в 1,2 млрд грн. Компанія стала переможцем ще 2 тендерів з вибірки на загальну суму 1,3 млрд грн. До сотні найдорожчих проаналізованих процедур публічних закупівель увійшла закупівля матеріалів для влаштування дорожнього покриття на 190 млн грн. Переможцем стало ТОВ «Паркінг+», учасником якого є ТОВ «Ростдорстрой».

«Російський слід» у переможців публічних закупівель

У трьох компаній-переможців проаналізованих процедур публічних закупівель спрацював фактор «Експрес-аналізу» від YouControl щодо пов’язаності з рф та рб, 2 з них історичні:

АТ «Харківобленерго» стало переможцем тендеру з надання послуг з розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на суму 173,4 млн грн для КП «Харківський метрополітен». Бенефіціаром обленерго є екснародний депутат України Вадим Новинський, що перебуває під дією санкцій РНБО до вересня 2029 року. Проте до березня 2021 року бенефіціаром компанії виступав громадянин росії Володимир Лукьяненко, який теж перебуває під санкціями України з 12.03.2023 року.

Тендер на 165,1 млн грн на надання послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутніх послуг для Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області виграло ТОВ «Дорекс — Безпека руху». Учасником організації до 2008 року був громадян білорусі Андрій Сарнацький. Це підприємство фігурує в рішенні Київського апеляційного суду від 16.10.2023 року, як один з учасників організованої злочинної групи, що мала на меті протиправно заволодіти коштами територіальної громади міста Києва, які призначалися для оплати робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об`єктів благоустрою, замовником яких виступало КО «Київзеленбуд».

Фактор приналежності до міжнародної групи компаній, в структурі якої є компанія, що зареєстрована за законодавством російської федерації спрацював по компанії ТОВ «Інтерпайп Україна». Її бенефіціаром виступає екснародний депутат України, ключова особа групи «Істван» Віктор Пінчук. Учасником української компанії виступає Interpipe Limited, що зареєстрована на Кіпрі. Ця ж фірма є учасницею російського ООО «Интерпайп-М», що фігурує у звіті компанії Interpipe Holdings Plc, оприлюдненого на офіційному сайті групи.

Інфографіка: YouControl

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