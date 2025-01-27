Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють — Finance.ua
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Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють

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Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють
Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють, freepik
Попри заборону закону 93 компанії за півроку позбулися «російського сліду» та продовжують вести бізнес в Україні та навіть вигравати державні тендери. Найбільше з них в Києві та Одесі — 59,1%. Загалом понад 18 тис. компаній з російськими власниками було зареєстровано в Україні на момент повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Опендатабот.
«Понад 18 тис. компаній в Україні мали російського власника станом на початок повномасштабного. 93 компанії за останні півроку фіктивно видалили російських власників попри законодавчу заборону. До травня 2024 року таких бізнесів було 621», — сказано в повідомленні.
Повідомляється, що «Опендатабот вже направив звернення до Міністерства юстиції України із проханням перевірити законність таких перереєстрацій.

Де найбільше компаній з російським слідом

Найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві — 47 або 50.5%. Наслідує Одещина — 8 (8.6%), а замикає Полтавщина — 5 (5.4%).
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
19.4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12.9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9.7% - на будівництві.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Скільки заробляють такі компанії

Майже у половини компаній з руським слідом дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12.9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Від початку повномасштабної війни ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:
  • ТОВ «Текстер ЛТД» — 7 тендерів загально на суму 19.6 млн грн;
  • ТОВ «Велесгард» — 1 тендер загально на суму 19.3 млн грн;
  • ТОВ «Ера Мобайл» — 37 тендерів загально на суму 1.9 млн грн;
  • Товариство з додатковою відповідальністю «Брацлав» — 27 тендерів загально на суму 1.7 млн грн;
  • ТОВ «Тепловенмонтаж» — 10 тендерів загально на суму 1 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії — окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.
За матеріалами:
Finance.ua
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