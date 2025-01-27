Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють — Finance.ua

Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють Сьогодні 10:02 — Криптовалюта

Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом», та скільки вони заробляють, freepik

Попри заборону закону 93 компанії за півроку позбулися «російського сліду» та продовжують вести бізнес в Україні та навіть вигравати державні тендери. Найбільше з них в Києві та Одесі — 59,1%. Загалом понад 18 тис. компаній з російськими власниками було зареєстровано в Україні на момент повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Опендатабот.

«Понад 18 тис. компаній в Україні мали російського власника станом на початок повномасштабного. 93 компанії за останні півроку фіктивно видалили російських власників попри законодавчу заборону. До травня 2024 року таких бізнесів було 621», — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що «Опендатабот вже направив звернення до Міністерства юстиції України із проханням перевірити законність таких перереєстрацій.

Де найбільше компаній з російським слідом

Найбільше компаній, які позбулися російського сліду, зареєстровано у Києві — 47 або 50.5%. Наслідує Одещина — 8 (8.6%), а замикає Полтавщина — 5 (5.4%).

Інфографіка: Опендатабот

19.4% таких компаній займаються оптовою торгівлею. Ще 12.9% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 9.7% - на будівництві.

Інфографіка: Опендатабот

Скільки заробляють такі компанії

Майже у половини компаній з руським слідом дохід до 10 млн грн у 2023 році. Від 10 до 100 млн грн заробляли 12.9% бізнесів. Понад 100 млн грн змогли набути лише дві компанії.

Інфографіка: Опендатабот

Від початку повномасштабної війни ці бізнеси активно брали участь у тендерах. Лідирують за держзакупівлями такі компанії з російським минулим:

ТОВ «Текстер ЛТД» — 7 тендерів загально на суму 19.6 млн грн;

ТОВ «Велесгард» — 1 тендер загально на суму 19.3 млн грн;

ТОВ «Ера Мобайл» — 37 тендерів загально на суму 1.9 млн грн;

Товариство з додатковою відповідальністю «Брацлав» — 27 тендерів загально на суму 1.7 млн грн;

ТОВ «Тепловенмонтаж» — 10 тендерів загально на суму 1 млн грн.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії — окрім кількох, чітко визначених законом, випадків. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

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