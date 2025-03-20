Куди звертатися, якщо не надійшли виплати ВПО — Finance.ua

Куди звертатися, якщо не надійшли виплати ВПО Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

Куди звертатися, якщо не надійшли виплати ВПО

Фахівці Юридичного порадника ВПО зазначають, що часто отримують питання про те, чому цього місяця не надійшла допомога на проживання ВПО.

Юристи кажуть, що єдина правильна відповідь: для з’ясування причин слід звернутися до органу соціального захисту населення за місцем обліку як ВПО. Назву відповідного органу зазначено у довідці ВПО.

Чому слід звертатися саме до органу соціального захисту населення

Органом, уповноваженим на прийняття рішення про призначення, відмову у призначенні, припиненні допомоги на проживання ВПО, є орган соціального захисту населення.

Безпосереднє нарахування допомоги на проживання здійснюється органом соцзахисту населення за місцем обліку як ВПО.

Саме орган соцзахисту отримує результати верифікації даних для визначення права внутрішньо переміщеної особи на призначення/продовження виплати допомоги, опрацьовує їх і має повноваження припинити виплату допомоги, за умови невідповідності особи критеріям отримання допомоги.

Орган соціального захисту населення подає до ДПС звітність про нараховану (сплачену) допомогу.

Орган соцзахисту веде облік ВПО, які звернулися за призначенням допомоги на проживання та несе відповідальність за сформований список внутрішньо переміщених осіб та відомості, зазначені у ньому.

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Як бачимо, саме орган соцзахисту є тим єдиним уповноваженим органом, у розпорядженні якого є повна інформація про стан справ з виплатою допомоги на проживання ВПО. Відвідини та дзвінки до ЦНАПу також не дадуть результату, адже ЦНАП лише приймає заяви як адміністратор послуги.

То що ж потрібно робити

Якщо Вам затримують виплату допомоги на проживання, рекомендуємо письмово звернутися до органу соціального захисту населення за місцем Вашого обліку як ВПО з вимогою повідомити причину затримки виплат (назва Вашого органу соцзахисту вказана у довідці ВПО).

Водночас Юридичний порадник для ВПО не рекомендує уточнювати таку інформацію тільки по телефону, бо усні відповіді «на словах» не мають юридичної сили і, в разі потреби, не зможуть бути оскаржені (особливо, коли йдеться про припинення виплат із тієї чи іншої підстави).

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