Як відповісти на запитання рекрутера «Чому ви хочете звільнитися зі своєї поточної роботи?» — Finance.ua

Як відповісти на запитання рекрутера «Чому ви хочете звільнитися зі своєї поточної роботи?» Вчора 12:37 — Особисті фінанси

Як відповісти на запитання рекрутера «Чому ви хочете звільнитися зі своєї поточної роботи?»

Ви ще не звільнилися, але активно ходите на співбесіди? Будьте певні, вас запитають, чому ви це робите. Фахівці Work.ua розповіли, як дати відповідь на це питання і не втратити шанс на омріяну роботу.

Фахівці зазначають: у простому запитанні «Чому ви хочете звільнитися зі своєї поточної роботи?» є свої підступи. І не тому, що рекрутер шукає зраду в кожному слові, а тому, що відповідь потенційного співробітника багато про що здатна розказати.

Для менеджера з найму обговорення цієї теми — це спосіб побачити:

як кандидат поводиться у складних ситуаціях;

наскільки чесно говорить про проблеми;

чи вміє бути конструктивним;

чи здатен зберігати професіоналізм навіть тоді, коли щось пішло не так.

Якщо сформулювати відповідь неправильно, можна втратити роботу ще до фінального етапу. Work.ua вирішив розібратися, як цього не допустити.

Що насправді хоче почути рекрутер

Зазвичай, відповідаючи, кандидати скочуються у крайнощі. У одних відповіді надто негативні: скаржаться на керівництво, команду, хаос у компанії або низьку зарплату. Інші дають загальні, непродумані або натягнуті відповіді.

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Натомість рекрутер очікує почути:

Логіку. Якщо ви змінюєте роботу, має бути зрозуміло, чому. Причини бувають різними: особисті, професійні, ціннісні, але вони мають видаватися послідовними.

Тон. Рекрутер звертає увагу, ви з повагою говорите про свого роботодавця чи уникаєте відповідальності за рішення. Це важливо.

Мотивацію. Новий роботодавець хоче знати, що ви йдете не просто «від», а «до»: до чогось, що надихає, розвиває або краще відповідає вашим очікуванням чи запитам.

5 прикладів, як відповісти на запитання про звільнення

Найкраща відповідь — чесна, врівноважена й логічна мотивація, у якій акцент на розвитку, а не втечі. Ось кілька варіантів.

1. Для тих, хто хоче професійного зростання і не може отримати цього у нинішній компанії

«Я виріс зі своєї посади, багато чого навчився й вдячний за цей досвід. Але зараз знаходжуся на тому етапі, коли мені хочеться розвитку. У компанії, де я наразі працюю, немає відкритих напрямів, де я можу рости, тому вирішив розглядати нові можливості».

2. Для тих, у кого змінилися пріоритети

«Мені завжди подобалося працювати з контентом, який має чітку бізнес-мету: підвищує залученість, підтримує бренд, вибудовує комунікацію. Зараз я переважно закриваю термінові завдання без довгострокового планування і стратегії, тому відчуваю потребу рухатися в напрям контент-маркетингу».

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3. Для тих, хто відчуває зміни в компанії, й це вже не зовсім їхній формат

«У компанії відбулися зміни у структурі та фокусі, зокрема змінилася команда і пріоритети. Я залишався й намагався адаптуватися, але зрозумів, що новий формат не зовсім відповідає моєму стилю роботи. Це підштовхнуло мене до пошуку компанії, де мої сильні сторони будуть краще реалізовані».

4. Для тих, хто шукає баланс між роботою та особистим життям

«Мені дуже подобається моя робота, але вона пов’язана з частими відрядженнями та нерегулярним графіком. Зараз для мене важливо трохи змістити баланс і мати стабільніший ритм. Я готовий викладатися, але хочу це робити в режимі, який не шкодить якості мого життя».

5. Для тих, хто хоче рухатися вперед з компанією, з якою збігаються цінності

«Мене влаштовує багато речей у моїй поточній компанії. Але я побачив у вашій вакансії та в підході вашої організації дуже співзвучне з тим, чого я прагну. Мені цікаво долучитися до команди, яка має чітку мету та працює над речами, що для мене важливі».

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