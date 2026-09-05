Де в Європі можна відпочити восени за €100 на день: 13 бюджетних міст Сьогодні 21:05 — Світ

13 міст Європи для відпочинку до €100 на день восени, Фото: magnific

Для осінньої подорожі Європою не обов’язково планувати кілька сотень євро на день. Аналітики виділили 13 напрямків, у яких можна вкластися у €100 на людину на добу разом із проживанням, харчуванням, громадським транспортом і відвідуванням пам’яток. Найдешевшою виявилася Тирана з бюджетом близько €59, тоді як день в Амстердамі за аналогічним набором витрат може коштувати приблизно €353.

Британський туроператор Thomas Cook проаналізував витрати туристів у 51 популярному європейському місті.

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Аналітики враховували вартість ночівлі у тризірковому готелі, обіду та вечері в недорогих закладах, кави, води й місцевого пива, денного проїзного та квитка до однієї платної туристичної локації.

Проживання розраховували для поїздок на початку вересня. Вартість готельного номера ділили на двох людей. Авіаквитки, трансфери, страхування та особисті покупки до бюджету не включали.

13 міст Європи з бюджетом до €100 на день

У першій п’ятірці рейтингу опинилися столиці Албанії, Румунії, Польщі та Туреччини, а також курортна Анталія.

Різниця між найдешевшим і п’ятим напрямком становить €23 на добу, або €115 за п’ятиденну подорож.

1. Тирана, Албанія — €59 на день

Тирана стала найдоступнішим містом рейтингу. Ніч у тризірковому готелі коштує в середньому близько €32 на людину, вечеря в недорогому закладі — €8,50, а місцеве пиво — приблизно €1,50. Середня ціна квитка до платної пам’ятки становить лише близько €4.

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Більшу частину центру можна оглянути пішки: площу Скандербега, Новий базар, район Блоку та парк біля штучного озера.

Восени температура стає комфортнішою для міських прогулянок, а заощаджені кошти можна витратити на одноденну поїздку до Круї або на узбережжя Адріатичного моря.

2. Бухарест, Румунія — €66 на день

Столиця Румунії коштує лише на €7 дорожче за Тирану. Обід можна знайти приблизно за €6, вечеря в недорогому ресторані обійдеться трохи більш ніж у €12, а денний проїзний на автобус — приблизно у €1,50. Це найнижча вартість денного проїзного серед міст, включених до дослідження.

До безплатної програми можна додати прогулянку Старим містом, проспектом Перемоги та парками Чишміджіу й Короля Міхая I.

Основними додатковими витратами стануть екскурсії до Палацу парламенту та музеїв, тому квитки до них краще бронювати окремо.

3. Анталія, Туреччина — €78 на день

Анталія поєднує ціни бюджетного міського напрямку з можливістю продовжити пляжний сезон.

Харчування та напої коштують у середньому близько €19 на день, а пляшка води — приблизно €0,40.

У вересні та на початку жовтня тут усе ще тепло, проте спека й кількість туристів поступово зменшуються.

Безплатно можна оглянути старе місто Калеїчі, ворота Адріана, Стару гавань і парк Карааліоглу.

Окремого бюджету потребуватимуть поїздки до водоспадів Дюден, античного Перге та інших пам’яток за межами центру.

4. Варшава, Польща — €78 на день

Варшава розділила третє місце з Анталією, хоча пропонує зовсім інший формат осіннього відпочинку.

За €78 на добу можна оплатити проживання, базове харчування, міський транспорт і одну платну пам’ятку.

Частину бюджету допомагають зберегти доступні продукти та розвинена мережа громадського транспорту.

Старе місто, Королівський тракт, набережна Вісли, Саксонський сад і парк Лазенки доступні без плати за вхід.

Витрати зростуть, якщо додати до маршруту кілька великих музеїв, тому їхні безплатні дні варто перевірити перед поїздкою.

5. Стамбул, Туреччина — €82 на день

Стамбул має найдешевше проживання серед усіх 51 проаналізованого міста: ніч у тризірковому готелі коштує приблизно €24, або близько €28 на людину.

Недорогий обід чи вечерю можна знайти за €8−9. Водночас середній квиток до платної пам’ятки сягає €22, тому насичена музейна програма швидко збільшить витрати.

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Місто компенсує це 15 безплатними локаціями — найбільшою кількістю серед доступних напрямків. Без квитка можна відвідати Гранд-базар, площу Султанахмет, мечеті та набережні Босфору.

Для поїздок між європейською й азійською частинами вигідніше користуватися громадськими поромами, а не туристичними круїзами.

6. Мугла, Туреччина — €87 на день

Мугла має найнижчі витрати на харчування серед усіх проаналізованих напрямків. Обід тут коштує приблизно €6, вечеря — від €5, а загальна вартість їжі та напоїв протягом дня становить близько €16. Вода в магазині обійдеться орієнтовно у €0,40.

Йдеться саме про місто Мугла, а не про всю однойменну провінцію з курортами Бодрум, Мармарис і Фетхіє.

Історичний центр відомий традиційними будинками, вузькими вулицями, старим базаром і вежею з годинником.

Поїздки до узбережжя та Блакитної лагуни в Олюденізі потребуватимуть додаткових витрат на транспорт і не вкладаються в базовий денний бюджет.

7. Краків, Польща — €87 на день

Краків коштує на €9 дорожче за Варшаву, але залишається одним із найдоступніших культурних напрямків Центральної Європи.

За заявленого бюджету турист може оплатити тризірковий готель, базове харчування, транспорт і одну платну локацію.

Головна площа, квартал Казімєж, набережна Вісли та територія навколо Вавельського замку доступні безкоштовно.

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Істотно збільшити витрати можуть екскурсії до соляної шахти у Величці або меморіального комплексу Аушвіц-Біркенау, оскільки вони передбачають окрему дорогу та часто потребують попереднього бронювання.

8. Вільнюс, Литва — €90 на день

Вільнюс посів восьме місце за доступністю та друге місце в окремому рейтингу співвідношення ціни і якості, отримавши 7,3 бала з 10.

Місто дозволяє поєднати порівняно недороге проживання з насиченою програмою без значних витрат на транспорт.

Історичний центр Вільнюса входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та підходить для піших маршрутів. Безплатно можна прогулятися кварталом Ужупіс, Бернардинським садом, Кафедральною площею та піднятися до Трьох хрестів.

Восени до щоденного бюджету варто додати запас на дощовик або поїздки громадським транспортом у прохолодну погоду.

9. Франкфурт, Німеччина — €90 на день

Франкфурт став одним із найбільш несподіваних учасників рейтингу, адже великі ділові центри Німеччини рідко асоціюються з бюджетними подорожами.

У межах €90 можна втриматися завдяки недорогим варіантам розміщення та продуктам із супермаркетів, однак харчування в ресторанах швидко збільшує підсумкові витрати.

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Безкоштовний маршрут можна побудувати навколо площі Ремерберг, набережної Майну, відновленого Старого міста та району банківських хмарочосів. Рейтинг не враховує дати великих виставок і конференцій, під час яких ціни на готелі у Франкфурті можуть суттєво зростати.

10. Ліон, Франція — €91 на день

Ліон доводить, що бюджет до €100 можливий не лише у Східній Європі чи Туреччині.

Місто посіло десяте місце з орієнтовними витратами €91 на людину, але для збереження цієї суми доведеться обирати недорогі заклади та не планувати кілька платних локацій на один день.

Старий Ліон, площа Белькур, набережні Рони й Сони та парк Тет-д'Ор можна відвідати безкоштовно. До базових витрат варто додати квиток на фунікулер, якщо маршрут передбачає підйом до базиліки Нотр-Дам-де-Фурв'єр.

Осінь особливо зручна для пішого знайомства з містом, оскільки основні квартали розташовані відносно компактно.

11. Таллінн, Естонія — €93 на день

Таллінн став найдоступнішим північним напрямком у рейтингу. Орієнтовні €93 покривають проживання, базове харчування, громадський транспорт і відвідування однієї платної пам’ятки. Компактне планування центру дозволяє частково заощадити на проїзді.

Середньовічне Старе місто Таллінна внесене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Ратушну площу, провулок Катаріни, міські мури, парк Кадріорг і оглядові майданчики Тоомпеа можна оглянути безкоштовно.

Восени варто закласти невеликий резерв на транспорт, оскільки вітер і дощ можуть ускладнити тривалі піші прогулянки.

12. Іракліон, Греція — €99 на день

Іракліон майже впритул наблизився до встановленої межі з результатом €99 на добу. Головна перевага напрямку восени — тривалий теплий сезон на Криті: у вересні та на початку жовтня ще можна поєднувати міські екскурсії з відпочинком біля моря.

У самому Іракліоні безкоштовно можна прогулятися старою гаванню, оглянути венеційські укріплення, фонтан Морозіні та площу Левів.

Відвідування Кносського палацу, Археологічного музею та пляжів за межами міста вимагатиме додаткових витрат.

За денного бюджету €99 краще розподілити ці локації на різні дні, а не намагатися охопити їх за одну поїздку.

13. Порту, Португалія — €100 на день

Порту замикає рейтинг, точно вкладаючись у межу €100 на людину.

Місто також посіло десяте місце за співвідношенням ціни та якості й отримало один із найкращих результатів за доступністю їжі та напоїв. Чашка кави тут коштує в середньому близько €2.

Безплатний маршрут може охоплювати вокзал Сан-Бенту, набережну Рібейра, міст Луїша I, ринок Больян і краєвиди з району Віла-Нова-де-Гая.

Через круті вулиці повністю відмовитися від громадського транспорту може бути складно.

Дегустації портвейну, круїз Дору та відвідування популярних пам’яток не входять до базового бюджету й можуть легко підняти денні витрати вище €100.

Раніше Finance.ua писав, що осінні подорожі можуть обійтися помітно дешевше за літній відпочинок, якщо правильно обрати напрямок і час поїздки.

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