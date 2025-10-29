0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom

Технології&Авто
27
Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom
Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom
Європейська комісія передала до Ради ЄС пропозицію про відкриття переговорів з Україною щодо її приєднання до компонента урядового супутникового зв’язку Govsatcom у межах Космічної програми Європейського Союзу та програми Union Secure Connectivity Programme.
Про це повідомив у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, передає «Європейська правда».

Україну хочуть залучити до європейських космічних програм

«Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку, також відомої як Govsatcom. Це важливо, оскільки оборона і космос тісно взаємопов’язані», — зазначив Реньє.
Він нагадав, що Україна вже бере участь у програмах ЄС у сфері оборони, і тепер настав час розширити співпрацю в космічній галузі.
Читайте також
«Залучення України до Govsatcom забезпечить безпечну космічну конективність. Це має вирішальне значення для конкурентоспроможності країни та її громадян», — додав речник.

Наступні кроки

Після пропозиції Єврокомісії переговори відбуватимуться на рівні держав-членів ЄС. Остаточне рішення щодо участі України у космічних програмах Євросоюзу ухвалить Рада ЄС.
Участь буде офіційно підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).
Читайте також
Govsatcom спрямована на забезпечення безпечних і стійких супутникових комунікацій шляхом об’єднання та спільного використання супутникових ресурсів країн ЄС і приватних операторів.
Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник. Як повідомило Міністерство закордонних справ Чехії, країна побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems