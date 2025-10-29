Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom Сьогодні 08:21 — Технології&Авто

Україна може приєднатися до космічної програми ЄС Govsatcom

Європейська комісія передала до Ради ЄС пропозицію про відкриття переговорів з Україною щодо її приєднання до компонента урядового супутникового зв’язку Govsatcom у межах Космічної програми Європейського Союзу та програми Union Secure Connectivity Programme.

Про це повідомив у Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, передає «Європейська правда».

Україну хочуть залучити до європейських космічних програм

«Ми прагнемо повністю залучити Україну до програми урядового супутникового зв’язку, також відомої як Govsatcom. Це важливо, оскільки оборона і космос тісно взаємопов’язані», — зазначив Реньє.

Він нагадав, що Україна вже бере участь у програмах ЄС у сфері оборони, і тепер настав час розширити співпрацю в космічній галузі.

«Залучення України до Govsatcom забезпечить безпечну космічну конективність. Це має вирішальне значення для конкурентоспроможності країни та її громадян», — додав речник.

Наступні кроки

Після пропозиції Єврокомісії переговори відбуватимуться на рівні держав-членів ЄС. Остаточне рішення щодо участі України у космічних програмах Євросоюзу ухвалить Рада ЄС.

Участь буде офіційно підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Govsatcom спрямована на забезпечення безпечних і стійких супутникових комунікацій шляхом об’єднання та спільного використання супутникових ресурсів країн ЄС і приватних операторів.

Чехія на знак підтримки України збудує та подарує їй сучасний супутник. Як повідомило Міністерство закордонних справ Чехії, країна побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.

