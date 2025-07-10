Пентагон залучить супутники SpaceX для відстеження ворожих крилатих ракет — Finance.ua

Пентагон залучить супутники SpaceX для відстеження ворожих крилатих ракет
Міністерство оборони США розглядає можливість інтеграції технологій SpaceX у масштабну оборонну мережу для оперативного виявлення та ураження цілей.
Компанія Ілона Маска може стати центральною ланкою у так званій системі «від сенсора до зброї» (sensor-to-shooter), яка передбачає об’єднання супутникових даних, штучного інтелекту та автоматизованих рішень для реагування на загрози.
Концепція такої мережі передбачає надшвидке передавання розвідувальної інформації від супутників-спостерігачів безпосередньо до озброєння — наприклад, крилатих ракет чи артилерійських систем. У цьому ланцюгу даних технології SpaceX, зокрема супутниковий інтернет Starlink, здатні забезпечити практично миттєвий зв’язок навіть у віддалених регіонах, де традиційні мережі не працюють.
У Пентагоні визнають, що співпраця з приватними космічними компаніями дозволяє суттєво підвищити оперативність ухвалення рішень і точність вогневого ураження. Завдяки штучному інтелекту, який аналізує інформацію з численних сенсорів у реальному часі, можна швидко визначати цілі та направляти відповідні бойові засоби, мінімізуючи час від виявлення до атаки.
Представники оборонної галузі наголошують: участь SpaceX у таких проєктах може закласти нові стандарти для сучасних військових операцій, особливо на тлі стрімкої мілітаризації космічного простору та зростання ролі приватного сектора в безпеці США. Деякі експерти, утім, застерігають щодо кібербезпеки та можливих ризиків концентрації ключових інфраструктур у руках однієї корпорації.
Питання подальшої інтеграції SpaceX у оборонні програми залишається відкритим, однак цей крок відображає тенденцію до все більшого залучення інноваційних технологій у сферу захисту та ведення сучасної війни.
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