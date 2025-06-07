Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день — Finance.ua
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Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день

Технології&Авто
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Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день
Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день
Ілон Маск заявив, що SpaceX активно нарощує виробничі потужності для ракети Starship. Компанія планує створювати до 1 000 кораблів на рік. Ця кількість відповідає трьом одиницям на день.
Про це повідомив Ілон Маск у Техасі.

Виготовлення Starship

«SpaceX має намір виробляти по три кораблі Starship на день», — зауважив Маск.
Наразі компанія випускає один космічний корабель кожні 2−3 тижні.
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Щоб підтримувати такі темпи, у Техасі та Флориді зводять два масштабні виробничі комплекси.
Ці об’єкти дозволять значно пришвидшити процес складання ракет завдяки вертикальному розміщенню обладнання та високому рівню автоматизації.
За матеріалами:
Novyny.live
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