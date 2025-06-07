Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день — Finance.ua

Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день Вчора 04:09 — Технології&Авто

Маск заявив, що SpaceX хоче виробляти по три Starship на день

Ілон Маск заявив, що SpaceX активно нарощує виробничі потужності для ракети Starship. Компанія планує створювати до 1 000 кораблів на рік. Ця кількість відповідає трьом одиницям на день.

Про це повідомив Ілон Маск у Техасі.

Виготовлення Starship

«SpaceX має намір виробляти по три кораблі Starship на день», — зауважив Маск.

Наразі компанія випускає один космічний корабель кожні 2−3 тижні.

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Щоб підтримувати такі темпи, у Техасі та Флориді зводять два масштабні виробничі комплекси.

Ці об’єкти дозволять значно пришвидшити процес складання ракет завдяки вертикальному розміщенню обладнання та високому рівню автоматизації.

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