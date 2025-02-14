Пекін готовий підтримати США та РФ у питаннях контролю над ядерною зброєю, — МЗС Китаю — Finance.ua
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Пекін готовий підтримати США та РФ у питаннях контролю над ядерною зброєю, — МЗС Китаю

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Китай підтримує багатосторонній механізм ООН із контролю над ядерними озброєннями. Також Пекін готовий співпрацювати в цьому питанні з Росією та Сполученими Штатами Америки.
Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABS-CBN.
Зокрема, у Го запитали, як Китай реагує на наміри президента США Дональда Трампа відновити переговори про скорочення арсеналів ядерної зброї з Росією і Китаєм.
«Китай твердо підтримує багатосторонній механізм контролю озброєнь, основу якого забезпечує ООН, і готовий співпрацювати в цьому питанні з усіма сторонами», — сказав Го.
За його словами, Пекін дотримується політики незастосування ядерної зброї першим, стратегії самооборони та зберігає свої ядерні сили на найнижчому рівні.
«Китай не бере участь у гонці озброєнь із жодною країною», — сказав він.
Спікер зауважив, що США та Росія володіють більш ніж 90% усіх ядерних озброєнь на планеті, тому на ці дві країни покладається особлива відповідальність.
«Скорочення арсеналів ядерної зброї має здійснюватися з урахуванням необхідності забезпечення глобальної стратегічної стабільності», — додав речник зовнішньополітичного відомства.

Відносини між Китаєм та США

Варто зауважити, що відносини між США та Китаєм характеризуються складною динамікою. Ці країни час від часу співпрацюють, однак між ними все одно триває конкуренція за лідерство.
Зокрема, нещодавно Китай запропонував країнам свою допомогу для реалізації програм, які залишилися без фінансування після рішення адміністрації Дональда Трампа припинити діяльність USAID.
За матеріалами:
РБК-Україна
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