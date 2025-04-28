Китай побудує 10 нових ядерних реакторів — Finance.ua
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Китай побудує 10 нових ядерних реакторів

Енергетика
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Держрада КНР схвалила будівництво ще 10 атомних реакторів до 30 з тих, які вже будуються.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вже четвертий рік поспіль Китай затверджує щонайменше 10 нових реакторів. У країні будується вже 30.
Як повідомляє Bloomberg, очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії.
10 реакторів коштуватимуть загалом 27 мільярдів доларів.
Чотири з них отримала Китайська генеральна ядерна енергетична корпорація. Вони будуть розміщені на станціях Фанченган і Тайшань. Китайська національна ядерна корпорація, Державна енергетична інвестиційна корпорація і China Huaneng Group Co. отримали дозволи на будівництво двох реакторів кожна.
Очікується, що ядерна потужність Китаю досягне 65 гігават до кінця 2025 року, згідно з даними Китайської ради з електроенергетики, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року.
До 2040 року атомний парк країни, як очікується, досягне 200 гігават і становитиме близько 10% від загального обсягу виробництва електроенергії світу.
За матеріалами:
УНН
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