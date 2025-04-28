Китай побудує 10 нових ядерних реакторів — Finance.ua

Китай побудує 10 нових ядерних реакторів Сьогодні 20:20 — Енергетика

Держрада КНР схвалила будівництво ще 10 атомних реакторів до 30 з тих, які вже будуються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вже четвертий рік поспіль Китай затверджує щонайменше 10 нових реакторів. У країні будується вже 30.

Як повідомляє Bloomberg, очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії.

10 реакторів коштуватимуть загалом 27 мільярдів доларів.

Чотири з них отримала Китайська генеральна ядерна енергетична корпорація. Вони будуть розміщені на станціях Фанченган і Тайшань. Китайська національна ядерна корпорація, Державна енергетична інвестиційна корпорація і China Huaneng Group Co. отримали дозволи на будівництво двох реакторів кожна.

Очікується, що ядерна потужність Китаю досягне 65 гігават до кінця 2025 року, згідно з даними Китайської ради з електроенергетики, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року.

До 2040 року атомний парк країни, як очікується, досягне 200 гігават і становитиме близько 10% від загального обсягу виробництва електроенергії світу.

УНН За матеріалами:

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