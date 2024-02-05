Міноборони запрошує роздрібні мережі брати участь у тендерах ДОТ на постачання харчів для ЗСУ — Finance.ua

Міноборони запрошує роздрібні мережі брати участь у тендерах ДОТ на постачання харчів для ЗСУ Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Міністерство оборони України та ДОТ презентували роздрібним мережам нову архітектуру закупівель продуктів харчування, яка стартує з 1 квітня 2024 року.

У зустрічі взяли участь заступники міністра оборони Дмитро Кліменков, Юрій Джигир, Віталій Половенко, гендиректор «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов, а також представники 12 роздрібних мереж.

Головна задача запропонованої моделі — залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж — один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

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Відтепер тиловими закупівлями займається «Державний оператор тилу» — новостворена агенція, яка працює за найкращими міжнародними практиками дотримання принципів доброчесності.

«Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії, — зазначив Дмитро Кліменков. — Тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ. Ми відкриті до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня».

«ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства — основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії», — наголосив генеральний директор «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов.

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