Міноборони запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів (фото) — Finance.ua

Міноборони запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів (фото) Сьогодні 16:25 — Казна та Політика

Міноборони запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів (фото)

Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на Сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію. Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар — капусту, моркву, цибулю та мандарини.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

«Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним», — зазначив заступник Міністра оборони Віталій Половенко.

В Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти. За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

Раніше повідомлялось , що при закупівельних агенціях Міноборони з’являться наглядові ради за участі міжнародних партнерів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, коментуючи питання зміни системи закупівель для потреб Сил оборони.

Довідка Finance.ua:

Міністерство оборони України повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ.

Затриманий в Одесі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич мав зв’язки з чиновниками Міністерства оборони України. Про це в ефірі «Еспресо» розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.

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