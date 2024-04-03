НАБУ і САП викрили трьох осіб, які завдали 3,2 млн грн збитків ключовому оборонному держпідприємству — Finance.ua

НАБУ і САП викрили трьох осіб, які завдали 3,2 млн грн збитків ключовому оборонному держпідприємству Сьогодні 15:29 — Кримінал

НАБУ і САП викрили трьох осіб, які завдали 3,2 млн грн збитків ключовому оборонному держпідприємству, Фото: НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили на Дніпропетровщині трьох осіб, причетних до завдання 3,2 млн грн збитків стратегічному державному підприємству.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Деталі справи

Упродовж 2015−2016 років керівник ДП, яке засноване державою, є ключовим підприємством для оборони та безпеки держави та у період з 2002 по 2018 належало до сфери управління Державного космічного агентства України (наразі перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України), вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії.

Інфографіка: САП і НАБУ

Відповідно до укладеного з державним підприємством договору, після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальний прилад на завод, але попри наявність необхідного товару та отримання передплати не робила цього.

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Пізніше на підставі додаткової угоди дію договору припинено, а у тендері на нового постачальника співучасниками забезпечено перемогу тієї ж самої приватної компанії.

За новим договором приватна компанія поставила вимірювальні прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів при проходженні митних процедур (в частині декларування цін на прилади, значно вищих, ніж ринкові) та під час тендеру (в частині створення штучної конкуренції шляхом залучення формального та підконтрольного учасника тендеру з гіршою пропозицією поставки, ніж у приватної компанії).

Спричинені збитки

Як наслідок реалізації цієї схеми держпідприємство переплатило за поставлену продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою внаслідок невжиття заходів до застосування штрафних санкцій до постачальника.

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За реалізацію схеми компанія-постачальник перевела на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, 43,5 тис. євро під виглядом оплати за агентські послуги.

Досудове розслідування

Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії.

Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.

У справі вже повідомили про підозру:

керівнику ДП;

бенефіціарному власнику приватного підприємства;

бухгалтеру приватного підприємства.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України.

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