НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів

Кримінал
26
НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів
НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів, Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі слідства

З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.
Читайте також
Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин республіки білорусь, який має зв’язки з рф.
Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Збитки компанії

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Покарання

Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. За це загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.