НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів — Finance.ua

НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів Сьогодні 12:17 — Кримінал

НАБУ викрило схему заволодіння майже 100 млн грн Укрзалізниці на закупівлі трансформаторів, Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі слідства

З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Читайте також Відновлення інфраструктури: підрядників підозрюють у розкраданні коштів

Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин республіки білорусь, який має зв’язки з рф.

Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Збитки компанії

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Покарання

Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. За це загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили схему заволодіння 2,24 га лісових угідь на території Вишгородського району Київської області вартістю 2,95 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.