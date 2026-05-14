Метро Києва витратить 140 тисяч на бактеріологічну перевірку води зі своїх свердловин

Казна та Політика
КП «Київський метрополітен» оголосило закупівлю послуг з бактеріологічного дослідження води зі своїх артезіанських свердловин і станцій.
Очікувана вартість лоту — 140 846 гривень, прийом тендерних пропозицій триватиме до 22 травня 2026 року. пише kiev. informator.
Виконавцеві доведеться перевірити 158 проб води на кишкову паличку, ентерококи та інші небезпечні бактерії. Лабораторія повинна розташовуватися в кілометровій зоні від будь-якої станції столичної підземки.
Відомості про тендер з’явилися в електронній системі публічних закупівель 13 травня. Документацію підготувало комунальне підприємство, що експлуатує київську підземку. Послуга належить до коду 85110000−3 за ДК 021:2015 — лабораторні аналізи питної води. Лоти у закупівлі не передбачено, переможець виконуватиме контракт до 31 грудня 2026 року.
Обсяг робіт значний. Виконавець має дослідити 50 проб з 16 артезіанських свердловин, що належать метрополітену. До переліку входять свердловини на 11 станціях — від «Шулявської» та «Вокзальної» до «Сирця». Ще 108 проб надійдуть з 52 пасажирських станцій і п’яти структурних підрозділів, серед яких три електродепо та вагоноремонтний завод.
Перевірятимуть воду за чотирма показниками. Лабораторія шукатиме мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, визначатиме колі-індекс і коліформні бактерії, виявлятиме ентерококи та бактерії родини Enterobacteriaceae. Аналіз проводять відповідно до санітарних норм ДСанПіН 2.2.4−171−10, які регулюють якість питної води для людини.

Чому метрополітен встановив особливий режим для деяких станцій

Не всі точки відбору однакові за частотою. Найбільше проб припадає на станцію Палац «Україна» — 25 з трьох точок самого об’єкта плюс ще 4 зі свердловини. Подвійний режим контролю діє й для «Вокзальної» — там перевіряють 13 проб зі станції та ще 4 зі свердловини.
Решта станцій отримує мінімум — одну пробу води на рік з кожної точки. Депо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», а також вагоноремонтний завод і адміністрація метро здають по 4 проби. Контроль водопровідної мережі комунальне підприємство змушене проводити постійно, від цього залежить здоров’я працівників і пасажирів.
За матеріалами:
Finance.ua
