Метро Києва витратить 140 тисяч на бактеріологічну перевірку води зі своїх свердловин

КП «Київський метрополітен» оголосило закупівлю послуг з бактеріологічного дослідження води зі своїх артезіанських свердловин і станцій.

140 846 гривень, прийом тендерних пропозицій триватиме до 22 травня 2026 року. Очікувана вартість лоту —

Виконавцеві доведеться перевірити 158 проб води на кишкову паличку, ентерококи та інші небезпечні бактерії. Лабораторія повинна розташовуватися в кілометровій зоні від будь-якої станції столичної підземки.

Відомості про тендер з’явилися в електронній системі публічних закупівель 13 травня. Документацію підготувало комунальне підприємство, що експлуатує київську підземку. Послуга належить до коду 85110000−3 за ДК 021:2015 — лабораторні аналізи питної води. Лоти у закупівлі не передбачено, переможець виконуватиме контракт до 31 грудня 2026 року.

Обсяг робіт значний. Виконавець має дослідити 50 проб з 16 артезіанських свердловин, що належать метрополітену. До переліку входять свердловини на 11 станціях — від «Шулявської» та «Вокзальної» до «Сирця». Ще 108 проб надійдуть з 52 пасажирських станцій і п’яти структурних підрозділів, серед яких три електродепо та вагоноремонтний завод.

Перевірятимуть воду за чотирма показниками. Лабораторія шукатиме мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, визначатиме колі-індекс і коліформні бактерії, виявлятиме ентерококи та бактерії родини Enterobacteriaceae. Аналіз проводять відповідно до санітарних норм ДСанПіН 2.2.4−171−10, які регулюють якість питної води для людини.

Чому метрополітен встановив особливий режим для деяких станцій

Не всі точки відбору однакові за частотою. Найбільше проб припадає на станцію Палац «Україна» — 25 з трьох точок самого об’єкта плюс ще 4 зі свердловини. Подвійний режим контролю діє й для «Вокзальної» — там перевіряють 13 проб зі станції та ще 4 зі свердловини.

Решта станцій отримує мінімум — одну пробу води на рік з кожної точки. Депо «Дарниця», «Оболонь», «Харківське», а також вагоноремонтний завод і адміністрація метро здають по 4 проби. Контроль водопровідної мережі комунальне підприємство змушене проводити постійно, від цього залежить здоров’я працівників і пасажирів.

