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Держстат назвав 5 регіонів, де зареєстровано найбільше компаній та ФОПів

Особисті фінанси
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В Україні зареєстровано понад 1,57 млн юридичних осіб і 1,83 млн ФОП
В Україні зареєстровано понад 1,57 млн юридичних осіб і 1,83 млн ФОП
Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 572 225 юридичних осіб та 1 836 627 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Порівняно з 1 квітня кількість юридичних осіб зросла на 8,5 тис., а ФОП — на 35 тис.
Про це повідомила Державна служба статистики.

Скільки зареєстровано юридичних осіб

На початок липня в Україні налічувалося 1 572 225 юридичних осіб, тоді як станом на 1 квітня їх було 1 563 733. Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — 873 805.
Скільки зареєстровано юридичних осіб
Скільки зареєстровано юридичних осіб, Інфографіка: Держстат
Найбільше юридичних осіб зареєстровано в таких регіонах:
  • м. Київ — 402 484;
  • Дніпропетровська область — 116 947
  • Одеська область — 98 208.

Кількість ФОП

Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 836 627 фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 квітня їхня кількість становила 1 801 587.
Кількість зареєстрованих ФОПів
Кількість зареєстрованих ФОПів, Інфографіка: Держстат
Найбільше ФОП зареєстровано в таких регіонах:
  • м. Київ — 262 685;
  • Дніпропетровська область — 153 663;
  • Львівська область — 140 702.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності. Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року.
Також ми писали, що якщо ви більше не ведете підприємницьку діяльність, але ФОП досі офіційно не закрили, це може призвести до зайвих витрат і штрафів. Навіть за відсутності доходів підприємцю можуть нараховуватися обов’язкові платежі, а неподання звітності загрожує фінансовими санкціями.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОПДержстат
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