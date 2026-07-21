Держстат назвав 5 регіонів, де зареєстровано найбільше компаній та ФОПів

Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 572 225 юридичних осіб та 1 836 627 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Порівняно з 1 квітня кількість юридичних осіб зросла на 8,5 тис., а ФОП — на 35 тис.
На початок липня в Україні налічувалося 1 572 225 юридичних осіб, тоді як станом на 1 квітня їх було 1 563 733. Найпоширенішою організаційно-правовою формою залишаються товариства — 873 805.
Найбільше юридичних осіб зареєстровано в таких регіонах:
м. Київ — 402 484;
Дніпропетровська область — 116 947
Одеська область — 98 208.
Кількість ФОП
Станом на 1 липня 2026 року в Україні було зареєстровано 1 836 627 фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 квітня їхня кількість становила 1 801 587.
Найбільше ФОП зареєстровано в таких регіонах:
м. Київ — 262 685;
Дніпропетровська область — 153 663;
Львівська область — 140 702.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності. Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року.
Також ми писали, що якщо ви більше не ведете підприємницьку діяльність, але ФОП досі офіційно не закрили, це може призвести до зайвих витрат і штрафів. Навіть за відсутності доходів підприємцю можуть нараховуватися обов’язкові платежі, а неподання звітності загрожує фінансовими санкціями.