Уряд Польщі планує скасувати чинну систему виплати лікарняних: що натомість — Finance.ua

Уряд Польщі планує скасувати чинну систему виплати лікарняних: що натомість
В Польщі плануть скасувати чинну систему виплати лікарняних. Допомогу має виплачувати не роботодавець, а ZUS (Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики) з першого дня непрацездатності, пише Іnpoland.
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Згідно з проектом міністерства, зобов’язання з оплати лікарняних передадуть органам соціального страхування з першого дня відсутності працівника на роботі. Це скасує нинішню систему, при якій лікарняні оплачує роботодавець.
Як нині
Відповідно до чинних норм роботодавець покриває витрати на непрацездатність у зв’язку з хворобою за перші 33 дні у календарному році (для осіб старше 50 років — перші 14 днів). Після закінчення цих термінів допомогу у зв’язку з хворобою бере на себе ZUS.
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Що пропонують
Реформа передбачає, що Установа соціального страхування виплачуватиме допомогу з першого дня лікарняного.
Нині проект знаходиться на стадії роботи Комітету з питань економіки при Раді Міністрів. Внесення змін залежить від подальших законодавчих рішень.
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У міністерстві прогнозують, що нові норми можуть призвести до збільшення видатків з лікарняної каси та збільшення кількості випадків безпідставних лікарняних.
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