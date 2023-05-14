Євростат порахував українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС — Finance.ua

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Євростат порахував українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС

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Євростат порахував українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС
Євростат порахував українців, яким надають тимчасовий захист в ЄС
Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 мільйона біженців з України.
Про це свідчать дані Євростату.
Зазначається, що найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%).

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У порівнянні з кінцем лютого 2023 року кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС зменшилась на 3%. Найбільше скорочення зафіксували в Чехії (-122 585; -27%), Швеції (-23 635; -49%) і Польщі (-17 180; -2%).
Водночас зростання кількості статусів тимчасового захисту зареєстрували в Німеччині (+33 125; +3%), Італії (+7 430; +5%) та Румунії (+6 640; +6%).

Довідка Finance.ua:

  • прихисток у Чехії отримали майже пів мільйона українців. Біженці продовжують обирати цю країну — у 2023 році на отримання тимчасового захисту подалися майже 30 тисяч українців;
  • біженці з України, які наразі перебувають на території Польщі, мають можливість подорожувати до інших країн, а потім повертатися.

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За матеріалами:
Українська правда
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