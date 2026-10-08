Вартість життя в Польщі може помітно відрізнятися залежно від міста. На це впливають не лише ціни на повсякденні покупки, а й житло, рівень доходів та те, скільки грошей залишається після основних витрат.
GUS опублікував рейтинг надешевших міст Польщі. Рейтинг враховує не лише загальний рівень витрат. Також досліджували ціни на квартири на первинному та вторинному ринках, вартість щоденних покупок і співвідношення доходів із витратами.
Індекс витрат показує відносний рівень щоденних витрат у різних містах. Чим нижче його значення, тим вище місто розташоване в рейтингу. Водночас цей показник не означає, що всі товари та послуги в конкретному місті дешевші на однаковий відсоток.
Показовим є приклад Грудзьондза. Тут медіанна валова зарплата становить 6 760 злотих — це найнижчий показник серед першої десятки. Водночас місто посідає друге місце за низьким рівнем вартості життя.
Грудзьондз також вирізняється доступністю житла. Саме тут зафіксовані найнижчі ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку.
Загальна десятка виглядає так
Місце
Місто
Індекс вартості
Валова медіана з.п.
Купівельна спроможність
1.
Сувалки
87,5
7 081 злотих
106,8
2.
Грудзьондз
88.2
6 760 злотих
101.2
3.
Торунь
91.1
7 410 злотих
107,4
4.
Лодзь
91,7
8 054 злотих
115,9
5.
Ломжа
91,8
7 537 злотих
108,4
6.
Бяла Підляска
92.1
7 260 злотих
104.0
7.
Скерневіце
93
7 627 злотих
108.2
8.
Хелм
93.1
7 621 злотих
108.1
9.
Білосток
94.0
7 584 злотих
106,5
10.
Кельце
94.1
7 819 злотих
109,7
Втім, сама зарплата не показує, наскільки комфортно людині жити в конкретному місті. Важливо враховувати, скільки коштів залишається після оплати житла, рахунків, транспорту та харчування.
Де найдешевше купити квартиру
Серед польських міст Грудзьондз вирізняється доступністю житла. Саме тут зафіксовані найнижчі ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку.
Згідно з даними Центрального статистичного управління, середня ціна за квадратний метр становить:
Грудзьондз — 5 535 злотих/м²;
Сувалки — 7 270 злотих/м²;
Ломжа — 7 680 злотих/м²;
Бяла Підляска — 6 835 злотих/м²;
Хелм — 6 022 злотих/м².
Однак важливо пам’ятати, що середні ціни залежать від того, чи знаходиться нерухомість на первинному чи вторинному ринку, від місцезнаходження та стандарту. Їх не слід автоматично ототожнювати із цінами, що пропонуються в оголошеннях.
Де дешевше купувати продукти
Для оцінки вартості щоденних покупок GUS порівнював не окремі міста, а воєводства. Йдеться про ціни на продукти харчування та інші товари повсякденного попиту порівняно із середнім показником для 66 міст із правами повіту.