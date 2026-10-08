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Які міста Польщі найдешевші для життя — рейтинг

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Лодзь має вищу валову медіану з.п.
Лодзь має вищу валову медіану з.п.
Вартість життя в Польщі може помітно відрізнятися залежно від міста. На це впливають не лише ціни на повсякденні покупки, а й житло, рівень доходів та те, скільки грошей залишається після основних витрат.
GUS опублікував рейтинг надешевших міст Польщі. Рейтинг враховує не лише загальний рівень витрат. Також досліджували ціни на квартири на первинному та вторинному ринках, вартість щоденних покупок і співвідношення доходів із витратами.
Про це повідомляє inpoland.

Які міста стали найдешевшими за щоденними витратами

Найнижчий індекс щоденних витрат у Польщі у вересні зафіксували у Сувалках — 87,5. Друге місце посів Грудзьондз із показником 88,2, а третє — Торунь із 91,1.
До десятки найдешевших міст також увійшли Лодзь, Ломжа, Бяла-Підляська, Скерневіце, Хелм, Білосток і Кельце.
Індекс витрат показує відносний рівень щоденних витрат у різних містах. Чим нижче його значення, тим вище місто розташоване в рейтингу. Водночас цей показник не означає, що всі товари та послуги в конкретному місті дешевші на однаковий відсоток.
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Показовим є приклад Грудзьондза. Тут медіанна валова зарплата становить 6 760 злотих — це найнижчий показник серед першої десятки. Водночас місто посідає друге місце за низьким рівнем вартості життя.
Грудзьондз також вирізняється доступністю житла. Саме тут зафіксовані найнижчі ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку.
Загальна десятка виглядає так
МісцеМістоІндекс вартостіВалова медіана з.п.Купівельна спроможність
1.Сувалки87,57 081 злотих106,8
2.Грудзьондз 88.26 760 злотих101.2
3.Торунь91.17 410 злотих107,4
4.Лодзь91,78 054 злотих115,9
5.Ломжа91,87 537 злотих108,4
6.Бяла Підляска92.17 260 злотих104.0
7.Скерневіце937 627 злотих108.2
8.Хелм93.17 621 злотих108.1
9.Білосток94.07 584 злотих106,5
10.Кельце94.17 819 злотих109,7
Втім, сама зарплата не показує, наскільки комфортно людині жити в конкретному місті. Важливо враховувати, скільки коштів залишається після оплати житла, рахунків, транспорту та харчування.

Де найдешевше купити квартиру

Серед польських міст Грудзьондз вирізняється доступністю житла. Саме тут зафіксовані найнижчі ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку.
Згідно з даними Центрального статистичного управління, середня ціна за квадратний метр становить:
  • Грудзьондз — 5 535 злотих/м²;
  • Сувалки — 7 270 злотих/м²;
  • Ломжа — 7 680 злотих/м²;
  • Бяла Підляска — 6 835 злотих/м²;
  • Хелм — 6 022 злотих/м².
Однак важливо пам’ятати, що середні ціни залежать від того, чи знаходиться нерухомість на первинному чи вторинному ринку, від місцезнаходження та стандарту. Їх не слід автоматично ототожнювати із цінами, що пропонуються в оголошеннях.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ

Де дешевше купувати продукти

Для оцінки вартості щоденних покупок GUS порівнював не окремі міста, а воєводства. Йдеться про ціни на продукти харчування та інші товари повсякденного попиту порівняно із середнім показником для 66 міст із правами повіту.
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Найдешевшим у цьому плані виявилося Підляське воєводство — ціни на продукти та інші щоденні покупки тут у середньому на 7,3% нижчі за середні.
Також нижчими за середні були ціни у:
  • Люблінському воєводстві — на 5,7%;
  • Лодзькому воєводстві — на 5,3%;
  • Куявсько-Поморському воєводстві — на 1,5%.

Купівельна спроможність, або скільки можна купити на зарплату

У рейтингу Сувалки отримали оцінку A, а Грудзьондз — B+. Торунь, Ломжа, Лодзь, Скерневіце, Хелм, Білосток і Кельце також отримали оцінки A або вищі, а Лодзь виділялася з оцінкою A+.
Ці оцінки слід розглядати як елемент методології, що використовується в представленому резюме, а не як офіційну класифікацію Центрального статистичного управління.
A+, A, B+, B та C — це рейтинги купівельної спроможності мешканців. Чим вищий рейтинг, тим сприятливіше співвідношення доходу до вартості життя.
  • A+ - дуже сприятлива купівельна спроможність,
  • А — корисний,
  • B+ - досить сприятливий,
  • Б — помірний,
  • C — слабший.
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Де краще і дешевше жити

GUS не визначає одного міста, яке було б найвигіднішим для всіх. Вибір залежить від того, що саме є пріоритетом: доступне житло, рівень доходу, ціни на продукти чи доступ до роботи та послуг.
  • Сувалки лідирують за індексом експлуатаційних витрат, а додатковою перевагою є відносно низькі ціни на продукти в Підляському воєводстві.
  • Грудзьондз може бути цікавим для тих, хто шукає доступніше житло, особливо на вторинному ринку.
  • Хелм поєднує низький індекс експлуатаційних витрат із відносно невисокими цінами на квартири на вторинному ринку.
  • Ломжа має низькі експлуатаційні витрати та вигідні ціни на продукти в регіоні, хоча пропозиції на вторинному ринку потребують порівняння.
  • Лодзь має вищі витрати, ніж Сувалки чи Грудзьондз, однак водночас тут вища валова медіанна зарплата та кращий показник купівельної спроможності серед міст, представлених у рейтингу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаКупівля квартири
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