Виплати біженцям у країнах ЄС: скільки можна отримати у 2025 році — Finance.ua

Виплати біженцям у країнах ЄС: скільки можна отримати у 2025 році
Із початком повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити країну в пошуках безпечного притулку. За даними міжнародних організацій, за межі України виїхали понад 6 мільйонів громадян.
Більшість з них знайшли прихисток у країнах Європейського Союзу, які надали тимчасовий захист. Цей статус передбачає право на легальне проживання, доступ до медичних послуг, освіти та соціальної підтримки.
У 2025 році політика підтримки українських біженців у ЄС зазнала змін. Частина країн розширила програми допомоги, натомість інші — переглянули умови або скоротили обсяги виплат і пільг.
Фахівці visitukraine дізналися актуальні дані на 2025 рік про розміри виплат українцям у країнах Європейського Союзу.
Скільки виплачують українцям у ЄС
Німеччина
Bürgergeld + Wohngeld: 950−1300 євро/місяць.
Допомога на дітей: до 471 євро (залежно від віку).
Покриваються витрати на житло, транспорт і медицину.
Сім’я з 2 дорослих і 2 дітей може отримувати до 2700 євро/міс.
Бельгія
Одинока особа — 1 139,97 євро/місяць.
Подружжя — по 758,64 євро.
На дитину — 150−220 євро.
Максимум на сім’ю — 1 537,9 євро.
Данія
Самотній дорослий — 910 євро.
Одинокий батько/мати з дитиною — 1274−1817 євро.
Особи до 30 років, які живуть з батьками — 392 євро.
Додатково: +237 євро склавши мову або у разі медичного діагнозу.
Австрія
Базова допомога — близько 420 євро/місяць.
Додатково: допомога на дітей та забезпечення житлом.
Франція
Базова щомісячна допомога ADA — 204−612 євро (залежить від складу сім’ї).
7,40 євро/день, якщо немає житла.
Безкоштовна медицина, підтримка з пошуком житла.
Італія
Дорослий — 300 євро, дитина — 150 євро.
Проживання оплачується до кінця 2025 року.
Існують регіональні надбавки.
Іспанія
Дорослі — 650 євро.
Сім’ї з дітьми — 1 200−2 000 євро.
У деяких регіонах діють субсидії на оренду житла.
Нідерланди
Одяг: 62,66 євро/місяць.
Харчування: 242,48 євро для самотніх, менше — для більших родин.
Житло у приймальній родині — додатково 80,91 євро.
Сім’ї з дітьми: 140−200 євро/особу залежно від кількості людей.
Португалія
Основний член сім’ї — 242,23 євро.
Інші дорослі — 169,56 євро, діти — 121,12 євро.
Допомога доступна лише при низьких доходах.
Чехія
Перші 5 міс.:
Дорослий — 195 євро, дитина — 140 євро.
З 6 міс.:
Дорослий — 125 євро.
Додатково — допомога на оренду житла.
Польща
Базова допомога з 2025 року — 314 євро.
Діти — 191 євро, люди з інвалідністю — до 955 євро.
Допомога на школу (Dobry Start) — 72 євро/рік.
Швеція
Дорослі — до 193 євро.
Діти — 100−140 євро залежно від віку.
Ірландія
Дорослі — 155 євро.
Діти — 120 євро.
Програма скорочена у 2024 році.
Латвія
Разова кризова допомога: дорослий — 377 євро, дитина — 264 євро.
Щомісяця: 137 євро (перший член сім’ї) + 96 євро (на кожного наступного).
Разова виплата 740 євро на початок працевлаштування.
Румунія
Одинока особа — 100 євро.
Родина — 300 євро.
Тільки для тих, хто прибув до 1 липня 2024 року.
Болгарія
Базові виплати — близько 190 євро на особу.
Є програми з житлом, але обмежені регіонально.
Топ-10 країн ЄС за розміром виплат для біженців
Максимальна допомога:
- Німеччина — до 1300+ € / міс.;
- Бельгія — до 1537,9 € / міс.;
- Данія — до 1817 (одинак з дитиною) € / міс.;
- Іспанія — до 2000 (родина з дітьми) € / міс.;
- Нідерланди — до 900+ € / міс.;
- Австрія — 420+ € / міс.;
- Франція — до 612 € / міс.;
- Польща — до 955 € / міс. для людей з інвалідністю;
- Італія — до 450 € / міс.;
- Чехія — до 292 € / міс.
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