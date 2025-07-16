Виплати біженцям у країнах ЄС: скільки можна отримати у 2025 році — Finance.ua

Виплати біженцям у країнах ЄС: скільки можна отримати у 2025 році Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Виплати біженцям у країнах ЄС: скільки можна отримати у 2025 році

Із початком повномасштабної війни мільйони українців були змушені залишити країну в пошуках безпечного притулку. За даними міжнародних організацій, за межі України виїхали понад 6 мільйонів громадян.

Більшість з них знайшли прихисток у країнах Європейського Союзу, які надали тимчасовий захист. Цей статус передбачає право на легальне проживання, доступ до медичних послуг, освіти та соціальної підтримки.

У 2025 році політика підтримки українських біженців у ЄС зазнала змін. Частина країн розширила програми допомоги, натомість інші — переглянули умови або скоротили обсяги виплат і пільг.

Фахівці visitukraine дізналися актуальні дані на 2025 рік про розміри виплат українцям у країнах Європейського Союзу.

Скільки виплачують українцям у ЄС

Німеччина

Bürgergeld + Wohngeld: 950−1300 євро/місяць.

Допомога на дітей: до 471 євро (залежно від віку).

Покриваються витрати на житло, транспорт і медицину.

Сім’я з 2 дорослих і 2 дітей може отримувати до 2700 євро/міс.

Бельгія

Одинока особа — 1 139,97 євро/місяць.

Подружжя — по 758,64 євро.

На дитину — 150−220 євро.

Максимум на сім’ю — 1 537,9 євро.

Данія

Самотній дорослий — 910 євро.

Одинокий батько/мати з дитиною — 1274−1817 євро.

Особи до 30 років, які живуть з батьками — 392 євро.

Додатково: +237 євро склавши мову або у разі медичного діагнозу.

Австрія

Базова допомога — близько 420 євро/місяць.

Додатково: допомога на дітей та забезпечення житлом.

Франція

Базова щомісячна допомога ADA — 204−612 євро (залежить від складу сім’ї).

7,40 євро/день, якщо немає житла.

Безкоштовна медицина, підтримка з пошуком житла.

Італія

Дорослий — 300 євро, дитина — 150 євро.

Проживання оплачується до кінця 2025 року.

Існують регіональні надбавки.

Іспанія

Дорослі — 650 євро.

Сім’ї з дітьми — 1 200−2 000 євро.

У деяких регіонах діють субсидії на оренду житла.

Нідерланди

Одяг: 62,66 євро/місяць.

Харчування: 242,48 євро для самотніх, менше — для більших родин.

Житло у приймальній родині — додатково 80,91 євро.

Сім’ї з дітьми: 140−200 євро/особу залежно від кількості людей.

Португалія

Основний член сім’ї — 242,23 євро.

Інші дорослі — 169,56 євро, діти — 121,12 євро.

Допомога доступна лише при низьких доходах.

Чехія

Перші 5 міс.:

Дорослий — 195 євро, дитина — 140 євро.

З 6 міс.:

Дорослий — 125 євро.

Додатково — допомога на оренду житла.

Польща

Базова допомога з 2025 року — 314 євро.

Діти — 191 євро, люди з інвалідністю — до 955 євро.

Допомога на школу (Dobry Start) — 72 євро/рік.

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Швеція

Дорослі — до 193 євро.

Діти — 100−140 євро залежно від віку.

Ірландія

Дорослі — 155 євро.

Діти — 120 євро.

Програма скорочена у 2024 році.

Латвія

Разова кризова допомога: дорослий — 377 євро, дитина — 264 євро.

Щомісяця: 137 євро (перший член сім’ї) + 96 євро (на кожного наступного).

Разова виплата 740 євро на початок працевлаштування.

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Румунія

Одинока особа — 100 євро.

Родина — 300 євро.

Тільки для тих, хто прибув до 1 липня 2024 року.

Болгарія

Базові виплати — близько 190 євро на особу.

Є програми з житлом, але обмежені регіонально.

Топ-10 країн ЄС за розміром виплат для біженців

Максимальна допомога:

Німеччина — до 1300+ € / міс.;

Бельгія — до 1537,9 € / міс.;

Данія — до 1817 (одинак з дитиною) € / міс.;

Іспанія — до 2000 (родина з дітьми) € / міс.;

Нідерланди — до 900+ € / міс.;

Австрія — 420+ € / міс.;

Франція — до 612 € / міс.;

Польща — до 955 € / міс. для людей з інвалідністю;

Італія — до 450 € / міс.;

Чехія — до 292 € / міс.

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