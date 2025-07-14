Пункт пропуску з Румунією «Дяківці-Раковець» відкрили для всіх автобусів — Finance.ua

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Пункт пропуску з Румунією «Дяківці-Раковець» відкрили для всіх автобусів

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Пункт пропуску з Румунією «Дяківці-Раковець» відкрили для всіх автобусів
Пункт пропуску з Румунією «Дяківці-Раковець» відкрили для всіх автобусів
Державна митна служба відкрила нові можливості для пасажирських перевезень через п/п «Дяківці — Раковець» на українсько-румунському кордоні.
Про це йдеться у повідомленні митниці.
Так, з 9 липня до 30 вересня 2025 року автобуси будь-яких габаритів та з будь-якою кількістю місць можуть здійснювати перетин кордону через пункт пропуску «Дяківці — Раковець».
Навіщо це? Таке рішення ухвалено в межах співпраці з румунською стороною з метою зменшення навантаження на інші пункти пропуску та полегшення організації пасажирських перевезень у літній період підвищеного попиту.
До цього часу рух великогабаритних автобусів через п/п «Дяківці — Раковець» був обмежений через інфраструктурні особливості на румунській стороні. Тимчасове скасування обмежень дозволяє більш ефективно використовувати пропускні можливості цього напрямку.
За перші два дні роботи, станом на 11 липня, оформлено 9 великих автобусів, а кордон перетнули близько 600 пасажирів.
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Там також звернули увагу перевізників, що для виїзду автобусів з України необхідна попередня реєстрація у системі єЧерга.
Пункт пропуску «Дяківці — Раковець» працює цілодобово та приймає пішоходів, легкові автомобілі й вантажівки.

Виплати для біженців в Румунії

Нагадаємо, уряд Румунії продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу українцям, які виїхали з України через повномасштабне російське вторгнення.

Основна щомісячна допомога

Фінансова допомога доступна для осіб, які в’їхали до Румунії до 1 липня 2024 року та проживають у місцях тимчасового розміщення для біженців. Розміри виплат становлять:
  • 500 леїв на місяць — на одну особу,
  • 1500 леїв на місяць — на родину.
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Окремо передбачена допомога для:
  • людей з інвалідністю або тимчасовою непрацездатністю,
  • жінок на останньому триместрі вагітності,
  • інших соціально вразливих осіб.

Одноразова допомога на три місяці

Відповідно до окремої постанови уряду, біженці з України, які отримали посвідку на проживання в Румунії до 1 липня 2024 року, можуть претендувати на тимчасову грошову допомогу протягом трьох місяців:
  • 750 леїв на місяць — на одну людину,
  • 2000 леїв на місяць — на родину.
За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року, майже 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення росії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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