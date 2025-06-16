На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску — Finance.ua

На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску Сьогодні 06:07

На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску

В Україні триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску «Біла Церква (Україна) — Сігету-Мармацієй (Румунія)» з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.

Про це повідомила пресслужба Державного агентствв відновлення та розвитку інфраструктури України.

Що про це відомо

Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.

Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту.

Добова пропускна здатність: 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.

«Важливо розвивати прикордонну інфраструктуру з румунськими партнерами, оскільки, наприклад, на кордоні з Угорщиною у нас працює 9 пунктів пропуску. Через кордон з Румунією наразі функціонує лише два. Хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша», — наголосив заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко.

Зараз румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, зокрема на території України. Ведуться роботи зі зведення мосту та налаштування тимчасового об’їзду.

Наступними кроками стануть створення спільної Українсько-Румунської комісії для прийняття та передачі об’єкта, укладання угоди про технічне обслуговування мосту та внесення змін до Угоди між урядами щодо митного режиму, контролю і логістики.

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