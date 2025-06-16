На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску — Finance.ua
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На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску

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На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску
На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску
В Україні триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту — будівництво міжнародного пункту пропуску «Біла Церква (Україна) — Сігету-Мармацієй (Румунія)» з під’їзними шляхами та мостом через річку Тиса.
Про це повідомила пресслужба Державного агентствв відновлення та розвитку інфраструктури України.

Що про це відомо

  • Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.
  • Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту.
  • Добова пропускна здатність: 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.
«Важливо розвивати прикордонну інфраструктуру з румунськими партнерами, оскільки, наприклад, на кордоні з Угорщиною у нас працює 9 пунктів пропуску. Через кордон з Румунією наразі функціонує лише два. Хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша», — наголосив заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко.
На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску
Зараз румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, зокрема на території України. Ведуться роботи зі зведення мосту та налаштування тимчасового об’їзду.
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Наступними кроками стануть створення спільної Українсько-Румунської комісії для прийняття та передачі об’єкта, укладання угоди про технічне обслуговування мосту та внесення змін до Угоди між урядами щодо митного режиму, контролю і логістики.
За матеріалами:
Finance.ua
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