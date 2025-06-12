Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту Сьогодні 18:12

Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту

законодавство України не встановлює заборону на використання ламінованих документів. Останнім часом у мережі шириться інформація про нібито відмову у перетині кордону через ламіновані свідоцтва про народження дітей. У зв’язку з цим Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує

Якщо документ не пошкоджений, містить усі необхідні реквізити та дає змогу перевірити його справжність, він вважається чинним — незалежно від того, заламінований він чи ні.

Повторне оформлення незаламінованих свідоцтв не є обов’язковим і не може вимагатися жодними державними установами.

Громадян закликають не довіряти неперевіреній інформації та, за потреби, звертатися по роз’яснення до офіційних джерел.

Проте важливо знати, що на ламінованому документі не можна:

поставити штамп апостилю;

поставити необхідні відмітки, якщо є така необхідність;

зробити виправлення;

внести зміни та доповнення.

У коментарях Мін’юст зазначає, що ламіновані документи є дійсними, проте для їх легалізації (апостилювання) потрібно незаламінований документ. У інших випадках ними можна користуватися та не хвилюватися про те, чи приймуть їх державні органи — для перетину кордону ламінований документ є дійсним.

Проте за можливості радять все ж не ламінувати офіційні документи задля уникнення ситуацій.

плата за апостиль — спецштамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном — до 610 гривень. Також нагадуємо, що, починаючи з травня 2025 року,— спецштамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном — зросла до

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