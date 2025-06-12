Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту — Finance.ua
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Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту

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Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту
Чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження — відповідь Мін’юсту
Останнім часом у мережі шириться інформація про нібито відмову у перетині кордону через ламіновані свідоцтва про народження дітей. У зв’язку з цим Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує: законодавство України не встановлює заборону на використання ламінованих документів.
  • Якщо документ не пошкоджений, містить усі необхідні реквізити та дає змогу перевірити його справжність, він вважається чинним — незалежно від того, заламінований він чи ні.
  • Повторне оформлення незаламінованих свідоцтв не є обов’язковим і не може вимагатися жодними державними установами.
Громадян закликають не довіряти неперевіреній інформації та, за потреби, звертатися по роз’яснення до офіційних джерел.
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Проте важливо знати, що на ламінованому документі не можна:
  • поставити штамп апостилю;
  • поставити необхідні відмітки, якщо є така необхідність;
  • зробити виправлення;
  • внести зміни та доповнення.
У коментарях Мін’юст зазначає, що ламіновані документи є дійсними, проте для їх легалізації (апостилювання) потрібно незаламінований документ. У інших випадках ними можна користуватися та не хвилюватися про те, чи приймуть їх державні органи — для перетину кордону ламінований документ є дійсним.
Проте за можливості радять все ж не ламінувати офіційні документи задля уникнення ситуацій.
Також нагадуємо, що, починаючи з травня 2025 року, плата за апостиль — спецштамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном — зросла до 610 гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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