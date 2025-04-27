Чи всі документи можна апостилювати: пояснення Мін’юсту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи всі документи можна апостилювати: пояснення Мін’юсту

Особисті фінанси
26
Чи всі документи можна апостилювати: пояснення Мін’юсту
Чи всі документи можна апостилювати: пояснення Мін’юсту
Для офіційного визнання виданих в Україні документів дійсними в інших державах потрібне їх міжнародне підтвердження. Найпростішим способом підтвердження їх легітимності є апостиль — спеціальний штамп, який засвідчує підпису на документі, якість, в якій виступала особа, що підписала його, та автентичність відбитку печатки або штампу на ньому. Але не всі документи можна апостилювати.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Читайте також
Згідно з чинними правилами, апостиль не проставляється на:
  • оригіналах документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України,
  • оригіналах документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус,
  • військових квитках,
  • трудових книжках,
  • дозволах на носіння зброї,
  • свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортах),
  • інших посвідченнях, що оформлюються відповідно до законодавства України.
Ці документи можуть бути прийняті для проставлення апостиля у вигляді копій (фотокопій), засвідчених у нотаріальному порядку.
Також не апостилюють оригінали, копії (фотокопії) нормативно-правових актів, роз’яснень та правових висновків щодо їх застосування, документи, що мають характер листування.
Читайте також
Не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, окрім документів про освіту та вчені звання, виданих УРСР.

На яких документах ставиться апостиль

Апостиль може бути проставлено на копіях (фотокопіях) або копіях (фотокопіях) з перекладом цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території України.
Апостиль може бути проставлено на копіях (фотокопіях) або копіях (фотокопіях) з перекладом документів, що стосуються сфери освіти і науки, засвідчених у встановленому порядку на території України, лише після попереднього проставлення апостиля на оригіналах цих документів.
Читайте також
Копію (фотокопію) документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або засвідченену в установленому порядку на території України копію (фотокопію) такого документа з перекладом дозволено апостилювати лише за умови попередньої легалізації (консульської легалізації чи проставлення апостиля) оригіналу цього документа.
На сьогодні засвідчення копій офіційних документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану і надалі використовуватимуться за кордоном, нотаріусами здійснюється лише після попередньої легалізації (консульської легалізації чи проставлення апостиля) оригіналів цих документів (Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 282/20595 (зі змінами)).
Читайте також
Крім того, законодавством не передбачено проставлення апостиля на інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), які згідно з пунктом 3 Порядку надання інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (зі змінами), надаються на аркушах паперу форматом А4 (210×297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису надавачем інформації з Державного реєстру прав та/або печатки. Для проставлення апостиля на документі, який підтверджує майновий стан, та для використання його за кордоном, можливо звернутися до будь-якого державного або приватного нотаріуса за оформленням відповідної заяви/афідевіту.
Правила не поширюються:
  • на документи, що видаються закордонними дипломатичними установами України та пред’являються в державах їх акредитації;
  • на офіційні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» (із змінами і доповненнями) Міністерству юстиції України надано повноваження на проставлення апостиля на документах, які видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems