Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати — Finance.ua

Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати
В Україні триває освітній процес та регулярно починається вступна кампанія. Видання NV розповіло, які документи потрібні для вступу до аспірантури цього року.
Для вступу потрібно мати:
- заяву на ім’я ректора університету із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування;
- перелік та оригінали або засвідчені копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові автореферати за обраною науковою спеціальністю з рецензією кандидата на наукового керівника;
- копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
- копії диплома про вищу освіту (спеціалізацію) спеціаліста або магістра та додатка до нього (копія нострифікованого диплома для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном), паспорта;
- згода на збір та обробку персональних даних;
- чотири кольорові фотокартки (3×4 см);
- висновок майбутнього наукового керівника (за результатами співбесіди);
- сертифікат про вступні іспити до аспірантури (за наявності);
- копія паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.
Які екзамени треба для вступу до аспірантури у 2025 році
Заявники до аспірантури складають вступні іспити:
- спеціальність (в обсязі навчального плану підготовки спеціаліста або магістра, що відповідає обраному науковому фаху);
- іноземна мова відповідно до рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
- додатковий вступний іспит для вступників, які вступають на галузь знань (спеціальність), відмінну від зазначеної в дипломі магістра або спеціаліста.
Особливості вступу до аспірантури в умовах війни
Індивідуальні вимоги до вступу наведені на офіційних сайтах. Однак є низка моментів, які є спільними для всіх ВНЗ країни:
- абітурієнт повинен мати на руках диплом магістра або прирівняний до нього диплом спеціаліста з відповідної спеціальності (якщо спеціальність інша, то це може бути приводом для призначення додаткових іспитів);
- має скласти єдиний вступний іспит;
- людина, яка бажає потрапити до аспірантури, повинна також мати якісь ідеї, думки щодо того, що корисного вона зможе подарувати науці. Підготовлена концепція передбачає визначення мети, методів тощо;
- абітурієнт повинен надати до приймальної комісії портфоліо результатів наукових досліджень. Воно може включати тези конференцій, всілякі сертифікати, дипломи, виграні гранти, наукові статті, опубліковані у профільних виданнях, та багато іншого (ВНЗ зазвичай цей перелік тримають відкритим);
- підтвердити рівень володіння державною мовою;
- підтвердити рівень володіння іноземною мовою. Він має бути не нижче В2.
Поділитися новиною