Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати — Finance.ua
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Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати

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Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати
Вступ до аспірантури 2025: які документи потрібно мати
В Україні триває освітній процес та регулярно починається вступна кампанія. Видання NV розповіло, які документи потрібні для вступу до аспірантури цього року.
Для вступу потрібно мати:
  • заяву на ім’я ректора університету із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування;
  • перелік та оригінали або засвідчені копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові автореферати за обраною науковою спеціальністю з рецензією кандидата на наукового керівника;
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • копії диплома про вищу освіту (спеціалізацію) спеціаліста або магістра та додатка до нього (копія нострифікованого диплома для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном), паспорта;
  • згода на збір та обробку персональних даних;
  • чотири кольорові фотокартки (3×4 см);
  • висновок майбутнього наукового керівника (за результатами співбесіди);
  • сертифікат про вступні іспити до аспірантури (за наявності);
  • копія паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Які екзамени треба для вступу до аспірантури у 2025 році

Заявники до аспірантури складають вступні іспити:
  • спеціальність (в обсязі навчального плану підготовки спеціаліста або магістра, що відповідає обраному науковому фаху);
  • іноземна мова відповідно до рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
  • додатковий вступний іспит для вступників, які вступають на галузь знань (спеціальність), відмінну від зазначеної в дипломі магістра або спеціаліста.

Особливості вступу до аспірантури в умовах війни

Індивідуальні вимоги до вступу наведені на офіційних сайтах. Однак є низка моментів, які є спільними для всіх ВНЗ країни:
  • абітурієнт повинен мати на руках диплом магістра або прирівняний до нього диплом спеціаліста з відповідної спеціальності (якщо спеціальність інша, то це може бути приводом для призначення додаткових іспитів);
  • має скласти єдиний вступний іспит;
  • людина, яка бажає потрапити до аспірантури, повинна також мати якісь ідеї, думки щодо того, що корисного вона зможе подарувати науці. Підготовлена ​​концепція передбачає визначення мети, методів тощо;
  • абітурієнт повинен надати до приймальної комісії портфоліо результатів наукових досліджень. Воно може включати тези конференцій, всілякі сертифікати, дипломи, виграні гранти, наукові статті, опубліковані у профільних виданнях, та багато іншого (ВНЗ зазвичай цей перелік тримають відкритим);
  • підтвердити рівень володіння державною мовою;
  • підтвердити рівень володіння іноземною мовою. Він має бути не нижче В2.
За матеріалами:
zn.ua
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