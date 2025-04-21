Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС — Finance.ua
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Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС

Особисті фінанси
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Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС
Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС
Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою, адже є можливість ділитись цифровими копіями через застосунок Дія.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія», — сказано в повідомленні.
Щоби відвідувачам поділитися копією ID-картки, необхідно:
  • відкрити паспорт у застосунку Дія;
  • натиснути на нього та обрати штрих-код;
  • надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;
  • підтвердити запит для передачі даних.
Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС.
«Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору», — додали в Головному сервісному центрі МВС.
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На порталі «Дія» відновили можливість замовлення сервісу Дія. QR для малого, середнього бізнесу та державних установ.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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