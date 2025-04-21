Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС — Finance.ua

Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС Сьогодні 18:35 — Особисті фінанси

Документи в смартфоні: як працює шеринг у Дії в сервісних центрах МВС

Громадянам, які звертаються за адміністративними послугами до сервісних центрів МВС, не обов’язково робити копії своїх документів чи носити їх з собою, адже є можливість ділитись цифровими копіями через застосунок Дія.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У сервісних центрах МВС можливо пошерити паспорт у форматі ID-картки. Під час отримання адміністративних послуг необхідно повідомити адміністратору сервісного центру МВС про те, що бажаєте поділитися документами онлайн через застосунок Дія», — сказано в повідомленні.

Щоби відвідувачам поділитися копією ID-картки, необхідно:

відкрити паспорт у застосунку Дія;

натиснути на нього та обрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом;

підтвердити запит для передачі даних.

Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до інформаційної системи МВС.

«Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору», — додали в Головному сервісному центрі МВС.

Читайте також Понад 400 000 разів українці скористалися послугою шерингу авто в Дії

Нагадаємо, за порушення правил дорожнього руху відповідальність має нести не власник авто, а той, хто перебував за кермом. Це стосується і штрафів. Часто автовласники передають свої транспортні засоби в користування іншим особам, але не право на рухоме майно. Це означає, що коли засобами автоматичної фіксації буде встановлено перевищення швидкості, за це відповідатиме саме власник цього транспортного засобу. Що робити в таких ситуаціях? Звісно, необхідно призначити належного користувача , або ж, як кажуть водії — «пошерити» авто.

На порталі «Дія» відновили можливість замовлення сервісу Дія. QR для малого, середнього бізнесу та державних установ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.