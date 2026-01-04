Хто може не пред’являти гроші на кордоні з Польщею Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Хто може не пред’являти гроші на кордоні з Польщею

В’їзд у Польщу для українців можуть обмежити за відсутності коштів для існування. Іншими словами, якщо людина не матиме грошей, яких вистачить на весь час запланованого перебування.

Кому не доведеться підтверджувати свій фінансовий стан на кордоні з Польщею у 2026 році.

Хто може не показувати готівку

Згідно з місцевим законодавством, іноземці повинні довести, що мають достатньо коштів у гаманці на проживання в Польщі. Для цього була встановлена мінімальна сума готівки, яку необхідно показати прикордонникам. Так людина підтверджує свій фінансовий стан.

На кого не поширюється це зобов’язання, розповіли на урядовому порталі Республіки Польща. Виявляється, не кожен громадянин повинен пред’являти достатню суму чи доводити можливість доступу до коштів.

Винятки діють для:

осіб, за яких витрати на перебування покривають польські державні органи чи громадські установи;

власників візи для репатріації;

власників робочої візи;

осіб зі статусом тимчасового захисту;

власників національної візи (D), виданої з метою возз’єднання сім’ї;

осіб із картою побиту.

Також право не підтверджувати платоспроможність поширюється на іноземців, які перетинають кордон з метою благодійної допомоги чи для участі в рятувальній операції.

Скільки грошей треба мати

Українці, які не входять у вищевказані категорії, повинні пред’являти на кордоні мінімальну суму готівки. Це визначено постановою Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року щодо фінансових ресурсів, необхідних для іноземця, який в’їжджає на територію Республіки Польща. Нижня межа становить:

300 злотих для поїздки тривалістю до 4 днів включно;

75 злотих на кожен день запланованого перебування, якщо тривалість подорожі — понад 4 дні.

Не обов’язкового мати саме злоті, допускається пред’явлення готівкових коштів в іноземній валюті. Однак сума повинна бути еквівалентною. Також вимагається наявність зворотного квитка чи фінансів у розмірі, що дорівнює вартості проїзного документа. Для українців мінімальна сума — 200 злотих.

