Nissan планує додати ШІ-технології до 90% своїх майбутніх авто

Генеральний директор Nissan Motor Co. Іван Еспіноса на пресконференції в Йокогамі
Японська компанія Nissan Motor Co. заявила, що планує додати систему автономного керування з використанням штучного інтелекту до 90% своїх майбутніх моделей.
Про це повідомляє Kyodo News.
Японський автовиробник представить технологію керування наступного покоління до кінця 2027 фінансового року у своєму новому великому мінівені Elgrand, який, як очікується, буде презентований вже цього літа.

Оновлення модельного ряду

Крім цього, у Nissan також оприлюднили плани щодо запуску кількох нових моделей, зокрема гібридну версію позашляховика X-Trail та електричну версію позашляховика Juke.
Серед іншого, стало відомо, що компанія скоротить кількість своїх моделей до 45 з нинішніх 56.
Зазначається, що Nissan прагне завершити процес реструктуризації, який передбачає закриття семи заводів у Японії та за кордоном, зокрема заводу Oppama в Йокосуці у префектурі Канагава.
Цей план також передбачає скорочення штату на 20 000 співробітників.
За матеріалами:
Укрінформ
