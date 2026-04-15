У Південній Кореї мобільний інтернет зробили безкоштовним 15.04.2026, 02:28 — Технології&Авто

У Південній Кореї запроваджили схему безкоштовного базового доступу до мобільного інтернету.

Що про це відомо

Сім мільйонів абонентів трьох провідних операторів країни — SK Telecom, KT та LG Uplus — після вичерпання ліміту трафіку в основному тарифі зможуть безкоштовно користуватись інтернетом зі швидкістю 400 кбіт/с на вхідному каналі. Пільговий доступ для людей похилого віку передбачає додатковий трафік понад базовий рівень.

Навіщо це

Ініціатива з’явилася на тлі серйозних проблем із безпекою даних у всіх трьох операторів. SK Telecom зазнала масштабного витоку даних; 3 ТБ інформації LG Uplus опинилися в даркнеті; через фемтосоти KT поширювалося шкідливе програмне забезпечення.

Віце-прем'єр Кореї Пе Кьонхун пояснив, що операторам необхідно відновити довіру громадян, які вже не можуть обходитися без онлайн-сервісів.

При цьому безкоштовний базовий інтернет став не єдиною поступкою операторів. Вони також зобов’язалися:

запровадити недорогі тарифні плани для мереж 5G з абонентською платою до 20 000 вон (близько $13,50)

збільшити пакети гігабайтів і хвилин для літніх людей

модернізувати мережі Wi-Fi у метро та потягах далекого сполучення

Зі свого боку віце-прем'єр Пе пообіцяв підтримати дослідження в галузі мереж із підтримкою застосунків штучного інтелекту та закликав операторів збільшити інвестиції в мережеву інфраструктуру, а не лише в центри обробки даних.

За матеріалами:

