Україна отримала з Німеччини бронемашини бойової підтримки (фото)

Технології&Авто
239
Сили оборони України нещодавно отримали від німецької компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) вісім бронемашин бойової підтримки ACSV (Armoured Combat Support Vehicle).
Модель ACSV на гусеничному ходу використовується як багатофункціональна платформа. Вона може служити носієм озброєння, використовуватися як командний пункт, медична евакуаційна або інженерна машина, повідомляє «Мілітарний».
При габаритних розмірах 6,2×2,9×2,5 м вона має масу 26,5 т. Екіпаж складається із двох осіб, десантний відсік вміщує 12 бійців.
Вантажопідйомність на рівні 8,5 т дозволяє використовувати різні бойові модулі з гарматами чи кулеметами, зокрема для протиповітряної оборони.
За матеріалами:
mmr.ua
