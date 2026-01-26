0 800 307 555
укр
Samsung почала продавати відновлені Galaxy S25, Galaxy S25 Plus та Galaxy S25 Ultra

Технології&Авто
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung ще у 2026 році розширила програму Certified Re-Newed на Європу, а тепер стали відомі й ціни на відновлені смартфони.
Поки що в межах програми доступні лише моделі лінійки Galaxy S25 і тільки в Німеччині, Франції та Великій Британії.
Усі пристрої Samsung Certified Re-Newed проходять офіційне відновлення з установкою актуального програмного забезпечення, заміною компонентів на оригінальні, суворим контролем якості та отримують новий IMEI разом із повноцінною гарантією виробника.

Ціни на смартфони

У Франції Galaxy S25 з 256 ГБ пам’яті коштує 799 євро проти 902 євро за новий пристрій. Galaxy S25 Plus у версії на 256 ГБ продається за 999 євро, а з 512 ГБ — за 1059 євро, тоді як нові моделі коштують 1172 та 1292 євро відповідно. Флагманський Galaxy S25 Ultra з 256 ГБ оцінений у 1249 євро, а версія на 1 ТБ — у 1429 євро, тоді як новий смартфон коштує 1559 євро.
У Франції також діють додаткові знижки за умови здачі старого смартфона за програмою trade-in.
У Німеччині доступний Galaxy S25 з 512 ГБ за 859 євро, а також кілька варіантів Galaxy S25 Ultra: модель з 256 ГБ коштує 1239 євро, з 512 ГБ — 1299 євро, при тому що нові версії продаються дорожче. У Великій Британії наразі через програму Certified Re-Newed пропонується лише Galaxy S25 Ultra з 512 ГБ пам’яті за 1153 фунти, тоді як новий смартфон у цій конфігурації коштує 1349 фунтів.
За матеріалами:
iTechua
Payment systems