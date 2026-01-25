На ринок вийде аналог Tesla Model S від Toyota (фото) Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Toyota bZ7 — флагманський електрокар марки, Фото: Toyota

Флагманський електромобіль Toyota bZ7 готується до виходу на ринок. Великий сімейний седан недорогий, багато оснащений та має запас ходу до 710 км. Нова Toyota bZ7 спочатку надійде в продаж у Китаї, адже саме там на підприємстві GAC-Toyota випускають модель. Ціна Toyota bZ7 стартує з 200 000 юанів ($29 000).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Toyota bZ7 — доступний аналог Tesla Model S. Великий 5,1-метровий седан Е-класу вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом» та аркоподібним дахом.

Запас ходу седана сягає 710 км, Фото: Toyota

У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін із мультимедійною системою від Huawei. Також є проєкція на лобове скло.

Крім того, електрокар Toyota отримав електропакет, підігрів усіх сидінь, холодильник, акустику з 23 динаміками та систему напівавтономного руху з лідаром. Спереду і ззаду є бездротові зарядки для смартфонів.

Електромобіль багато оснащений, Фото: Toyota

Нова Toyota bZ7 оснащена 278-сильною установкою, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 71,35 і 88,13 кВт∙год: запас ходу становить від 600 до 710 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.