Запас ходу на 1600 км: Buick готує новий кросовер (фото)

Buick показав новий кросовер Electra E7

Марка Buick продовжує підігрівати інтерес до нового кросовера, призначеного для китайського ринку. Там модель чекають у продажу в найближчі місяці, авто буде доступне у вигляді плагін-гібрида.

Сертифікат кросовера Buick Electra E7 внесли до бази Мінпрому Китаю на початку січня, після чого сама марка поширила перші фірмові зображення. Тепер опубліковано нову порцію зображень, а також попутно Buick поділився деякими свіжими даними.

Electra — це окремий електрифікований суббренд, створений спеціально для Китаю. А E7 став третьою моделлю в його гамі, в основу якої лягла платформа Xiao Yao: торік у продаж надійшли споріднені седан Buick Electra L7 і мінівен Buick Electra Encasa.

П’ятимісний інтер’єр виробник досі не продемонстрував, у Buick обмежилися лише загальним описом. Моделі обіцяні якісні оздоблювальні матеріали та 50-дюймовий проекційний дисплей з доповненою реальністю, а за роботу мультимедіа відповідає потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8775P.

Відомо, що авто оснастять 156-сильним бензиновим двигуном на 1,5 л та 224-сильним електромотором. Про батарею інформації ще немає. Проте відомо, що в електричному режимі кросовер проїде 210 км за китайським циклом CLTC, а сукупна далекобійність — 1600 км. Новинці також дісталася активна підвіска, яка наперед підлаштовується під дорожні нерівності.

