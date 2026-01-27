0 800 307 555
укр
Запас ходу на 1600 км: Buick готує новий кросовер (фото)

Технології&Авто
29
Buick показав новий кросовер Electra E7
Марка Buick продовжує підігрівати інтерес до нового кросовера, призначеного для китайського ринку. Там модель чекають у продажу в найближчі місяці, авто буде доступне у вигляді плагін-гібрида.
Сертифікат кросовера Buick Electra E7 внесли до бази Мінпрому Китаю на початку січня, після чого сама марка поширила перші фірмові зображення. Тепер опубліковано нову порцію зображень, а також попутно Buick поділився деякими свіжими даними.
Electra — це окремий електрифікований суббренд, створений спеціально для Китаю. А E7 став третьою моделлю в його гамі, в основу якої лягла платформа Xiao Yao: торік у продаж надійшли споріднені седан Buick Electra L7 і мінівен Buick Electra Encasa.
П’ятимісний інтер’єр виробник досі не продемонстрував, у Buick обмежилися лише загальним описом. Моделі обіцяні якісні оздоблювальні матеріали та 50-дюймовий проекційний дисплей з доповненою реальністю, а за роботу мультимедіа відповідає потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8775P.
Відомо, що авто оснастять 156-сильним бензиновим двигуном на 1,5 л та 224-сильним електромотором. Про батарею інформації ще немає. Проте відомо, що в електричному режимі кросовер проїде 210 км за китайським циклом CLTC, а сукупна далекобійність — 1600 км. Новинці також дісталася активна підвіска, яка наперед підлаштовується під дорожні нерівності.
Раніше ми повідомляли про 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок.
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
