Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)

Новий Renault Filante 2026 — найбільший кросовер марки. Велика сімейна модель багато укомплектована та отримала 250-сильну гібридну установку. Кросовер Renault Filante презентували у Південній Кореї, адже саме там на колишньому підприємстві Samsung Motors із березня випускатимуть модель.

Її подробиці розкрили на офіційному сайті Renault.

Новий Renault Filante не має нічого спільного з однойменним електрокаром. Кросовер розроблений спільно з Geely та збудований на доопрацьованій платформі CMA від Volvo XC40.

Фото: Renault

Renault Filante 2026 вирізняється елегантним дизайном із плавними формами кузова. В анфас він нагадує молодшого брата Renault Grand Koleos, адже також має безрамкову решітку радіатора та продовгуваті фари. Це найбільший кросовер Renault.

Фото: Renault

Розміри Renault Filante 2026:

довжина — 4915 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1635 мм;

колісна база — 2820 мм.

Фото: Renault

У салоні на передній панелі встановили три 12,3-дюймових дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Авто отримало спортивні передні крісла. Кросовер просторий і має великий (633−2050 л) багажник.

Комплектація Renault Filante доволі багата. Для флагманської моделі доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, цифрове дзеркало, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустика Bose з 10 динаміками.

Фото: Renault

Новий кросовер Renault Filante оснащений повнопривідною гібридною установкою E-Tech на 250 сил із 1,5-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів. Витрата пального становить 6,6 л/100 км.

