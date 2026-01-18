0 800 307 555
Технології&Авто
9
Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
Дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
Новий Renault Filante 2026 — найбільший кросовер марки. Велика сімейна модель багато укомплектована та отримала 250-сильну гібридну установку. Кросовер Renault Filante презентували у Південній Кореї, адже саме там на колишньому підприємстві Samsung Motors із березня випускатимуть модель.
Її подробиці розкрили на офіційному сайті Renault.
Новий Renault Filante не має нічого спільного з однойменним електрокаром. Кросовер розроблений спільно з Geely та збудований на доопрацьованій платформі CMA від Volvo XC40.
Фото: Renault
Фото: Renault
Renault Filante 2026 вирізняється елегантним дизайном із плавними формами кузова. В анфас він нагадує молодшого брата Renault Grand Koleos, адже також має безрамкову решітку радіатора та продовгуваті фари. Це найбільший кросовер Renault.
Фото: Renault
Фото: Renault

Розміри Renault Filante 2026:

  • довжина — 4915 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • висота — 1635 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
Фото: Renault
Фото: Renault
У салоні на передній панелі встановили три 12,3-дюймових дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Авто отримало спортивні передні крісла. Кросовер просторий і має великий (633−2050 л) багажник.
Комплектація Renault Filante доволі багата. Для флагманської моделі доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, цифрове дзеркало, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустика Bose з 10 динаміками.
Фото: Renault
Фото: Renault
Новий кросовер Renault Filante оснащений повнопривідною гібридною установкою E-Tech на 250 сил із 1,5-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів. Витрата пального становить 6,6 л/100 км.
За матеріалами:
Фокус
Авто
