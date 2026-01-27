На автомобіль впала бурулька або сніг — чи можна отримати компенсацію Сьогодні 07:33 — Технології&Авто

Несправний автомобіль через падіння снігу

Взимку водії нерідко стикаються з неприємними ситуаціями, коли на припаркований автомобіль падає сніг чи бурулька з даху будинку або навісу. Такі випадки можуть призвести до серйозних пошкоджень авто і значних витрат.

Про те, хто несе відповідальність за таку шкоду та як діяти постраждалим, в етері Громадського радіо розповіла заступниця начальника відділу правопросвітництва, інфополітики та комунікації Координаційного центру з надання правничої допомоги Марія Горнова.

Хто несе відповідальність за пошкоджене авто

За словами експертки, ключовим є встановлення вини конкретної особи.

Вона зазначає, що «відповідальність несе особа, з вини якої заподіяно шкоду», що передбачено статтею 1166 Цивільного кодексу України.

При цьому власник або балансоутримувач будинку не завжди автоматично відповідає за шкоду. Необхідно довести причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями або бездіяльністю та пошкодженням авто.

Відповідальними можуть бути:

власник або балансоутримувач будинку чи території;

підрядна організація, яка виконувала роботи;

конкретна фізична особа, якщо саме її дії призвели до шкоди.

Як пояснює юристка, можливі й інші варіанти: «Власник паркінгу, якщо це було передбачено договором, або ніхто, якщо така ситуація стала внаслідок форс-мажору чи за відсутності доказів вини».

Алгоритм дій на місці події

У разі падіння снігу або бурульки на авто експертка радить діяти без зволікань.

Насамперед потрібно зафіксувати подію:

зробити фото та відео з різних ракурсів;

зняти загальний план і деталі пошкоджень;

за можливості зафіксувати адресу будинку, номер під’їзду, інші орієнтири.

Також обов’язково слід викликати поліцію для фіксації факту події та отримання відповідних матеріалів перевірки. Важливо залучити свідків, записати їхні контактні дані та короткі пояснення.

Після цього потрібно з’ясувати, хто є балансоутримувачем території — це може бути ОСББ, ЖЕК, управляюча компанія або власник стоянки. До моменту фіксації не варто усувати пошкодження автомобіля.

Громадська чи приватна територія: у чому різниця

Юристка наголошує, що місце, де сталося пошкодження, має значення для визначення відповідального.

«Так, є різниця в тому, хто понесе таку відповідальність. Якщо це все ж таки громадське місце, це прибудинкова територія, вулиця або двір, то відповідальність понесе власник або балансоутримувач.

А якщо це приватна територія або платна стоянка, то там потрібно вже дивитися по кожній конкретній ситуації, чи було це передбачено договором платної стоянки, чи є власник у цієї території і так далі", — каже Горнова.

Вона також підкреслює, що водіям не варто паркуватися з порушенням правил дорожнього руху або в заборонених місцях, адже це може ускладнити доведення вини іншої сторони.

Типові помилки постраждалих водіїв

За словами експертки, одна з найпоширеніших проблем — брак доказів.

«Також може статися так, що не буде доказів. Людина при такій ситуації розгубилася, не сфотографувала, не зробила відео, не записала дані свідків. І найбільше, що може статися — недостатність доказів, щоб довести причину. Тому що відповідальність настає не просто по факту події.

Потрібно обов’язково довести причинно-наслідковий зв’язок, що саме цей сніг чи саме ця бурулька впала на вашу машину і через це вона була пошкоджена".

Раніше ми повідомляли , як вибратися з снігу без шкоди для авто.

