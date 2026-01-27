0 800 307 555
Більшість працівників не відчувають економії часу від ШІ

40% працівників заявляють, що ШІ не економить їм час узагалі.
Нові дослідження свідчать про суттєві відмінності у сприйнятті ефективності штучного інтелекту між керівниками компаній і рядовими працівниками.
Про це повідомляє видання Mashable.

Різниця в оцінці економії часу

Опитування, проведене консалтинговою компанією Section серед 5 тисяч офісних працівників, показало значний розрив у поглядах на те, скільки часу ШІ допомагає заощаджувати на роботі.
Серед керівників 33% респондентів заявили, що використання ШІ дозволяє їм економити від 4 до 8 годин на тиждень. Ще 19% повідомили про економію понад 12 годин щотижня. Лише 2% керівників зазначили, що ШІ взагалі не заощаджує їм час.
Серед звичайних співробітників оцінки є значно стриманішими. За результатами опитування, 40% працівників заявили, що ШІ не економить їм час узагалі. Ще 27% зазначили, що користь становить менш ніж 2 години на тиждень. Лише 2% опитаних працівників повідомили про економію понад 12 годин щотижня.
Ще одне дослідження від компанії Workday показало, що навіть ці невеликі вигоди часто перебільшені. Серед працівників, які сказали, що ШІ заощаджує їхній час, 85% фактично витрачали його на виправлення помилок, зроблених ШІ.
Дослідження від Section також показало, що 40% працівників були б не проти ніколи більше не користуватися ШІ на роботі.
Найбільшу користь від застосування ШІ, за даними опитування, отримують технологічні компанії. Зокрема, деякі розробники програмного забезпечення використовують ШІ для пришвидшення рутинного кодування, попри ризик виникнення помилок.
Інші сфери, наприклад роздрібна торгівля, користі від ШІ майже не отримують.
Загалом 85% респондентів повідомили про відсутність або мінімальний досвід використання ШІ у професійній діяльності, або ж про початковий рівень взаємодії з такими інструментами.

Позиція керівників технологічних компаній

Ці дані співзвучні з попередженням генерального директора Microsoft Сатьї Наделли на Давоському форумі. Він зазначив: «Ми швидко втратимо навіть соціальний дозвіл використовувати ресурси, якщо системи ШІ не покращують результати у сфері охорони здоров’я, освіти, ефективності державного сектору та конкурентоспроможності приватного бізнесу у всіх сферах, великих і малих».
