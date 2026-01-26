0 800 307 555
Примерзли до скла: як швидко розморозити двірники

Технології&Авто
51
як швидко звільнити двірники
як швидко звільнити двірники
Проблема примерзання щіток склоочисників до лобового скла залишається актуальною для водіїв у холодну пору року.
Найчастіше вона виникає після тривалої стоянки автомобіля за низьких температур, а необережні дії можуть призвести до пошкодження гумових елементів або навіть виходу з ладу електроприводу.
Фахівці радять не намагатися відривати двірники силою, а використовувати поступове прогрівання. Для цього після запуску двигуна варто спрямувати тепле повітря на лобове скло та увімкнути підігрів зони двірників, якщо така функція передбачена.

Як можна пришвидшити

За допомогою спеціальних дефростерів або незамерзаючої рідини, яку наносять безпосередньо на місце контакту щіток зі склом.
Під дією таких засобів лід розм’якшується, і двірники легко відокремлюються від поверхні.

Думка експертів

Експерти наголошують, що використання гарячої води є небезпечним, адже різкий перепад температур може спричинити появу тріщин на склі. Також не рекомендується вмикати склоочисники до повного звільнення щіток від льоду, оскільки це створює надмірне навантаження на мотор.
Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, водіям радять підіймати повідці двірників на ніч або накривати лобове скло спеціальною захисною плівкою. Перед запуском двигуна також варто вручну перевіряти рухливість щіток, особливо якщо вони могли залишитися у ввімкненому режимі під час попередньої зупинки.
Авто
