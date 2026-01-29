В Італії створили аналоговий процесор, який обіцяє революцію в робототехніці
Дослідники з Міланського політехнічного університету розробили прототип аналогового процесора, здатного кардинально змінити сфери робототехніки та штучного інтелекту. Розробка у 5000 разів економніша за цифрові процесори і обіцяє революцію в енергоефективності.
Такий високий показник ефективності вдалося досягнути завдяки проведенню обчислень безпосередньо в пам’яті, розповідає Techxplore.
Це дозволяє уникнути затримок, характерних для класичної комп’ютерної архітектури.
Як працює нова технологія
Традиційна архітектура фон Неймана має суттєвий недолік — так зване «вузьке місце», яке виникає через необхідність постійно пересилати дані між пам’яттю та процесором. Це призводить до зростання енерговитрат та затримок у роботі.
Особливо критично це відчувається під час виконання операцій лінійної алгебри, необхідних для роботи штучного інтелекту.
Новий європейський чип, виготовлений за 90-нм техпроцесом, використовує концепцію обчислень у пам’яті. Пристрій містить два масиви пам’яті розміром 64×64, де поєднано статичну пам’ять (SRAM) та аналогові комірки резистивної пам’яті (ReRAM).
Саме комірки ReRAM виступають ключовим аналоговим елементом платформи. Така архітектура дозволяє виконувати складні математичні операції, як-от інверсію матриць, безпосередньо в пам’яті за допомогою замкнутого контуру зворотного зв’язку.
Де це може бути корисно
Практичну користь розробки вже перевірили на завданнях відстеження траєкторії ракет за допомогою фільтра Калмана, а також на розрахунках для роботів-маніпуляторів.
Поділитися новиною
Також за темою
В Італії створили аналоговий процесор, який обіцяє революцію в робототехніці
Ринок уживаних автомобілів у 2026 році: чого очікувати
Tesla припинить випуск двох культових авто
Водійське посвідчення без іспитів: як розпізнати шахраїв
SpaceX запустила удосконалений GPS-супутник для Космічних сил США
Toyota розповіла деталі про альтернативу кросоверу RAV4 (фото)