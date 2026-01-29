0 800 307 555
В Італії створили аналоговий процесор, який обіцяє революцію в робототехніці

44
Дослідники з Міланського політехнічного університету розробили прототип аналогового процесора
Дослідники з Міланського політехнічного університету розробили прототип аналогового процесора, здатного кардинально змінити сфери робототехніки та штучного інтелекту. Розробка у 5000 разів економніша за цифрові процесори і обіцяє революцію в енергоефективності.
Такий високий показник ефективності вдалося досягнути завдяки проведенню обчислень безпосередньо в пам’яті, розповідає Techxplore.
Це дозволяє уникнути затримок, характерних для класичної комп’ютерної архітектури.

Як працює нова технологія

Традиційна архітектура фон Неймана має суттєвий недолік — так зване «вузьке місце», яке виникає через необхідність постійно пересилати дані між пам’яттю та процесором. Це призводить до зростання енерговитрат та затримок у роботі.
Особливо критично це відчувається під час виконання операцій лінійної алгебри, необхідних для роботи штучного інтелекту.
Новий європейський чип, виготовлений за 90-нм техпроцесом, використовує концепцію обчислень у пам’яті. Пристрій містить два масиви пам’яті розміром 64×64, де поєднано статичну пам’ять (SRAM) та аналогові комірки резистивної пам’яті (ReRAM).
Саме комірки ReRAM виступають ключовим аналоговим елементом платформи. Така архітектура дозволяє виконувати складні математичні операції, як-от інверсію матриць, безпосередньо в пам’яті за допомогою замкнутого контуру зворотного зв’язку.

Де це може бути корисно

Практичну користь розробки вже перевірили на завданнях відстеження траєкторії ракет за допомогою фільтра Калмана, а також на розрахунках для роботів-маніпуляторів.
За матеріалами:
Телеканал 24
